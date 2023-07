Chord Gitar dan Lirik Lagu Cikini Gondangdia - Duo Anggrek: Ku Jadi Begini Gara-Gara Dia

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Cikini Gondangdia merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Duo Anggrek.

Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 2015 lalu, namun kembali booming karena tengah viral di aplikasi TikTok.

Lagu Cikini Gondangdia bercerita tentang kesetiaan dan rasa penerimaan dari seseorang kepada pasangannya.

Simak chord gitar dan lirik lagu Cikini Gondangdia milik Duo Anggrek dibawah ini:

C

cikini cikini cikini

intro : C G . . G F G C

C

cikini ke gondangdia

G

ku jadi begini gara - gara dia

G

cikampek tasikmalaya

F G C

hatiku capek bila kau tak setia

C

jakarta ke jayapura

F

jangan cinta kalau cuma pura - pura

F C

madura sampai papua

G C G

jangan kau kira ku tak bisa mendua

* )

C

walau kau hanya tukang ojek

G

tak pernah absen meski hujan dan becek

G

walau kau hanya supir bajai

F G C

hatiku senang tiap kali kau belai

C

percuma kau jadi pilot

F

makin tinggi cintamu makin melorot

F C

apalagi kau jadi nahkoda

G C

jarang pulang karena kau kepincut janda

# )

G C

biar pun sederhana asalkan kau setia

F C

aku pun akan selalu cinta

G C

percuma banyak harta di luar kau mendua

D G

jangan kira ku diam saja . .

reff :

C F

cikini ke gondangdia

G C

ku begini gara - gara dia

Am Dm

cikampek tasikmalaya

G C

hati capek bila kau tak setia

C F

jakarta ke jayapura

G C

jangan cinta kalau pura - pura

Am Dm

madura sampai papua

G C

jangan kira ku tak bisa mendua . .

musik : C . .

C Dm . . Dm F G C

kembali ke : * ) , reff

outro : C G . . G F G C

(Tribunnews.com)