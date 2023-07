Lirik dan Terjemahan Lagu Still Loving You - Scorpions: If We Go Again All The Way From The Start

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjamahan lagu Still Loving You yang dipopulerkan oleh grup band Scorpions.

Lagu Still Loving You masuk dalam album Love at First Song yang dirilis pada tahun 1984.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Still Loving You - Scorpions:

Time, it needs time to win back your love again

Waktunya, butuh waktu untuk memenangkan kembali cintamu lagi

I will be there, I will be there

Aku akan berada di sana, aku akan berada di sana

Love, only love can bring back your love someday

Cinta, hanya cinta yang bisa mengembalikan cintamu suatu hari nanti

I will be there, I will be there

Aku akan berada di sana, aku akan berada di sana

Fight, babe, I'll fight to win back your love again

Berjuang, sayang, aku akan berjuang untuk memenangkan kembali cintamu lagi

I will be there, I will be there

Aku akan berada di sana, aku akan berada di sana

Love, only love can bring down the wall someday

Cinta, cinta hanya bisa menjatuhkan dinding suatu hari nanti

I will be there, I will be there

Aku akan berada di sana, aku akan berada di sana

If we go again all the way from the start

Jika kita pergi lagi jauh-jauh dari awal

I would try to change the things that killed our love

Aku akan mencoba mengubah hal-hal yang membunuh cinta kita

Your pride has built a wall, so strong that I can't get through

Kesombonganmu telah membangun tembok, begitu kuat sehingga aku tidak bisa melewatinya

Is there really no chance to start once again? I'm loving you

Apakah benar-benar tidak ada kesempatan untuk memulai lagi? aku mencintaimu

Try, baby, try to trust in my love again

Coba, sayang, coba percaya pada cintaku lagi

I will be there, I will be there

Aku akan berada di sana, aku akan berada di sana

Love, our love just shouldn't be thrown away

Cinta, cinta kita seharusnya tidak dibuang

I will be there, I will be there

Aku akan berada di sana, aku akan berada di sana

If we'd go again, all the way from the start

Jika kita pergi lagi jauh-jauh dari awal

I would try to change the things that killed our love

Aku akan mencoba mengubah hal-hal yang membunuh cinta kita

Your pride has built a wall, so strong that I can't get through

Kesombonganmu telah membangun tembok, begitu kuat sehingga aku tidak bisa melewati

there really no chance to start once again?

Apakah benar-benar tidak ada kesempatan untuk memulai lagi?

If we'd go again, all the way from the start

Jika kita akan pergi lagi, jauh-jauh dari awal

I would try to change the things that killed our love

Aku akan mencoba mengubah hal-hal yang membunuh cinta kita

Yes, I've hurt your pride, and I know what you've been through

Ya, aku telah menyakiti harga dirimu, dan aku tahu apa yang telah kau alami

You should give me a chance, this can't be the end

Kau harus memberiku kesempatan, ini tidak bisa menjadi akhir

I'm still loving you

I'm still loving you

I'm still loving you

aku masih mencintaimu

I need your love

Aku butuh cintamu

I'm still loving you

aku masih mencintaimu

Still loving you, baby

Masih mencintaimu, sayang

Still loving you

Masih mencintaimu

I need your love

Aku butuh cintamu

Still loving you

Masih mencintaimu

I need your love, oh

Aku butuh cintamu, oh

Still loving you

Masih mencintaimu

I need your love, oh

I need your love

I need your love...

Aku butuh cintamu, oh

