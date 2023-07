Lirik Lagu dan Terjemahan Kingdom Come - Iggy Azalea feat Demi Lovato: Scars Go Deep

TRIBUNNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Kingdom Come yang dipopulerkan oleh Iggy Azalea feat Demi Lovato.

Lagu Kingdom Come merupakan karya kolaborasi Iggy Azalea dan penyanyi Amerika Serikat, Demi Lovato.

Sejak pertama kali dirilis pada 18 Oktober 2015 lalu, lagu Kingdom Come telah ditonton sebanyak 1,1 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Kingdom Come lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Can we love until there's nothing left

Mampukah kita mencinta sampai tidak ada yang tersisa

And we're collecting dust?

Dan kita mengumpulkan debu?

Use the halo of our golden souls

Menggunakan lingkaran cahaya dari jiwa emas kita

Until we're flecks of rust

Sampai kita berkarat

A love so deep, nothing else like it

Cinta yang begitu dalam, tidak ada lagi yang seperti itu

Scars go deep, but they can't find it

Bekas luka yang semakin dalam, tetapi mereka tidak bisa temukan

Place so bright make the daylight look dark

Tempat yang begitu terang membuat siang hari terlihat gelap

Cross my heart, that I'll die for you

Aku bersumpah, kalau aku akan mati untukmu

Cross my heart, that I'll always keep you

Aku bersumpah, aku kan s'lalu menjagamu

Cross my heart like a bitter sweet tattoo

Aku bersumpah seperti tato yang suka duka