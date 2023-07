Merasa Ditegur Tuhan, Rendy Kjaernett Janji Tak Selingkuh Lagi, Lady Nayoan Sudah Masa Bodoh

TRIBUNNEWS.COM - Rendy Kjaernett saat ini berada di titik terendah dalam hidupnya.

Ia berada di posisi tersebut karena kesalahan yang dilakukanya, yakni selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah, istri Jeje Govinda.

Saat perselingkuhannya dibongkar Lady Nayoan, sang istri, di Instagram, Rendy merasa jadi musuh publik nomor satu di Indonesia.

Bukan hanya kehilangan kepercayaan dari sang istri dan anak-anak, Rendy dihujat habis-habisan. Seolah tak ada lagi yang berharga darinya.

"Kita nemuin titik paling bawah, semua judgement ke kita, saat itu semua blow up, gua jadi public enemy number one," ucapnya seperti dikutip Youtube Hendric Shinigami.

Bagi Rendy, yang terjadi padanya saat ini adalah teguran dari Tuhan. Ia juga membuat keputusan untuk tak lagi selingkuh.

"Kayak stop," tegasnya.

Sebab, ia adalah ayah dari tiga anak. Sebagai orang tua, Rendy sadar akan menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan.

"Harus ingat anak-anak. Mereka harus look up sama siapa, look up-nya harus sama gua."

"Dan misalnya kalau gua enggak bisa kasih contoh yang baik. Oke gua buat salah, at least gua punya pertanggungjawaban gua, at least gua nunjukin ke anak gua, oke papa salah, papa tanggung jawab, papa ngakuin papa salah," terangnya.

Seniman tato Hendric Shinigami lantas menyinggung soal konsekuensi yang diterima Rendy atas sikapnya kini.

"Kalau dari sisi cowok, sekali lu ngakuin salah, selamanya kepala lu enggak bisa tegak lagi di depan bini lu?" kata Ishigami.

"Itu mungkin harga yang harus gua bayar," sahut Rendy.

Rendy sepenuhnya telah kehilangan kepercayaan Lady nayoan.