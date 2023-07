Tak Rela Kekey Diminta hingga Bertemu Rezky Aditya, Suami Wenny Ariani: Batiniah Dia Punya Saya

TRIBUNNEWS.COM - Suami Wenny Ariani, Ade mengaku tidak ikhlas jika Rezky Aditya meminta Kekey.

Dalam perbincangannya di podcast dr Richard Lee, Ade mengutarakan perasaan sayangnya pada putri sambungnya itu.

Meski tak memungkiri Rezky Aditya mempunyai hak atas Kekey, Ade merasa dirinyalah yang merawat putrinya dari kecil.

"Ya jujur berat bagi saya kehilangan Kekey, kalau diminta," tegas Ade.

Ade berdalih ia yang sudah membesarkan Kekey dari nol tahun.

"Walau secara kebenaran ayahnya punya hak terhadap itu, tapi saya yang urus Kekey dari nol tahun, dari nol hari. Sampai detik ini," imbuh Ade.

Mendengar ucapan sang suami, Wenny Ariani yang berada di sisinya pun menangis.

"And you love her?" sahut Richard Lee yang langsung dibenarkan Ade.

"Ya, so much kalo itu," timpal Ade.

Ade mengungkapkan keberatan hatinya apabila Kekey bertemu Rezky Aditya.

"Jangan masuk ke areanya Kekey. Saya pun bilang ke Wenny, kalo Kekey diaku dan mau ketemu (Rezky), saya belum tentu sanggup untuk bilang oke. Walaupun saya tahu itu kebenarannya," imbuhnya.

Pria bertubuh kekar ini merasa berhak secara batiniah pada Kekey.

"Secara biologis silakan, batiniah dia punya saya," tutup Ade.

