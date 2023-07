Gaya Parenting Caca Tengker Saat Dampingi Anak Beraktivitas di Luar Rumah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kesibukannya, psikolog sekaligus influencer mom Caca Tengker tetap menyediakan waktu bersama kedua buah hatinya.

Caca pun ungkap tidak membatasi aktivitas anak di luar rumah.

Ia pun membeberkan bagaimana gaya parenting yang diterapkan saat anak beraktivitas di luar.

Pertama, setiap pagi dan sore, ia bersama kedua anaknya rutin berkeliling sekitar rumah.

"Allhamdulillah aku tinggalnya di kompleks. Jadi memang kegiatan pagi dan sore itu jalan," ungkapnya pada acara Press Conference Be The Unstoppable Family with Betadine di Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

Selama berkeliling kompleks perumahan mereka, anak-anak akan bertemu dengan teman-temannya.

"Jalan muterin kompleks di situ mereka ketemu best friendnya," tutur Caca.

Sedangkan anak yang paling kecil, suka bermain perosotan atau memanjat.

Kedua, Caca kerap memilih tempat yang nyaman untuk kedua anaknya.

"Sekarang kan anak kebetulan baru libur. Jadi kemarin kita baru pergi-pergi, cari ke tempat yang kira-kira keduanya bisa nyaman ini," papar Caca.

Terutama kata Caca, kedua anaknya memiliki karakter yang beda.

"Yang satu suka eksplor ke tempat-tempat, sedangkan yang satunya kalau panas dikit sudah memble," ucap Caca.

Ketiga Caca menentukan waktu yang tepat saat mengajak anak bermain.

"Di jam memang mereka lagi semangatnya main. Kalau tidak diakalin berapa lama main di luar, berapa lama main di dalem," jelas Caca.

Jika anak sedang kelelahan, Caca tidak memaksakan anak beraktivitas di luar.

"Karena kalau mereka cranky, lalu kita paksa, kita nya juga ikutan cranky jadinya itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat mereka," pungkas Caca.



