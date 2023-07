Lirik dan Terjemahan Lagu Cardigan - Taylor Swift: And When I Felt Like I Was an Old Cardigan

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu cardigan dalam artikel ini.

Cardigan merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Lagu cardigan dirilis pada 24 Juli 2020 di kanal YouTube Taylor Swift.

Lirik dan Terjemahan Lagu cardigan - Taylor Swift:

[Verse 1]

Vintage tee, brand new phone

Kaos antik, telepon baru

High heels on cobblestones

Sepatu hak tinggi di atas batu bulat

When you are young, they assume you know nothing

Ketika kamu masih muda, mereka menganggapmu tidak tahu apa-apa

Sequined smile, black lipstick

Senyum berpayet, lipstik hitam

Sensual politics

Politik sensual

When you are young, they assume you know nothing

Ketika kamu masih muda, mereka menganggapmu tidak tahu apa-apa

[Chorus]

But I knew you

Namun, aku kenal kamu

Dancin' in your Levi's

Menari dengan Levi's mu