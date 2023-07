Jungkook BTS Puncaki Top 100 Melon dan iTunes Lewat Lagu Barunya Seven

Jungkook BTS di MV Seven. Salah satu member BTS yaitu Jungkook berhasil meraih peringkat 1 di Top 100 Melon dan iTunes di seluruh dunia melalui lagu barunya yang bertajuk 'Seve

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu member BTS yaitu Jungkook berhasil meraih peringkat 1 di Top 100 Melon dan iTunes di seluruh dunia melalui lagu barunya yang bertajuk 'Seven'.

Diketahui, Jungkook BTS melakukan debut solo resminya yang bertajuk 'Seven'.

Setelah dirilis, lagu 'Seven' berhasil melesat ke puncak tangga musik domestik seperti Melon's Top 100, serta tangga lagu realtime Bugs dan Genie, dikutip dari Soompi.

Tidak hanya itu, lagu 'Seven' juga melejit ke puncak tangga lagu iTunes di sekitar 106 wilayah berbeda pada hari ini, 15 Juli 2023.

Di antaranya, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan Jepang.

Sementara versi clean dan instrumental dari 'Seven' mencapai No. 2 dan No. 3 di beberapa negara.

Hingga saat ini, musik video 'Seven' telah mencapai 35 juta penonton.

Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Seven - Jungkook feat Latto: Ill be Lovin You Right Seven Days a Week

Han So Hee Tampil di MV Seven

Aktris asal Korea Selatan, Han So Hee terlihat menjadi model MV Jungkook BTS yang bertajuk 'Seven'.

Dalam MV, Jung Kook "jatuh cinta" dengan Han So Hee, inspirasinya, selama tujuh hari seminggu, dikutip dari Kbizoom.

Berlatarkan Los Angeles, cinta digambarkan dengan realitas yang nyata, menambah dimensi baru pada tahapan cinta.

Penampilan Jungkook di MV Seven. Lagu ini dinyanyikan Jungkook bersama Latto. (YouTube HYBE LABELS)

Selain itu, dengan potongan akting Han So Hee, MV 'Seven' menjadi adegan yang sinematik.

MV ini menceritakan 7 cerita berbeda yang berhubungan 7 hari seminggu.

Jung Kook dan Han So Hee memamerkan suasana hati dua kekasih melalui pertarungan sengit yang terjalin.

Dengan tatapan penuh kasih yang berakhir dengan akhir yang manis.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Jungkook BTS dan Han So Hee