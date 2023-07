Lirik dan Terjemahan Lagu Brick By Boring Brick - Paramore: Well Go Get Your Shovel

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Brick By Boring Brick yang dipopulerkan oleh grup band Paramore.

Lagu ini masuk dalam album Brand New Eyes yang dirilis pada tahun 2009.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Live Forever - Oasis: You and I Are Gonna Live Forever

Berikut lirik dan terjemahan lagu Brick By Boring Brick - Paramore:

Well, she lives in a fairy tale

Dia hidup di dunia dongeng

Somewhere too far for us to find

Di suatu tempat yang sangat jauh dari kita

Forgotten the taste and smell

(Dia) tlah lupa rasa dan bau

Of the world that she's left behind

Dunia yang tlah dia tinggalkan

It's all about the exposure

Semua ini hanya soal sudut pandang

The lens I told her

Lensa yang kukatakan padanya

The angles were all wrong now

Semua sudut yang kini salah

She's ripping wings off of butterflies

Dia mengoyak sayap kupu-kupu

Keep your feet on the ground

Tetaplah rendah hati

When your head's in the clouds

Saat anganmu melayang tinggi

Well, go get your shovel

Ambillah sekopmu

And we'll dig a deep hole

Dan kita akan menggali lubang yang dalam

To bury the castle, bury the castle

Untuk mengubur kastil, mengubur kastil

Go get your shovel

Ambillah sekopmu

And we'll dig a deep hole

Dan kita akan menggali lubang yang dalam

To bury the castle, bury the castle

Untuk mengubur kastil, mengubur kastil

So one day he found her crying

Suatu hari sang pria melihatnya sedang menangis

Coiled up on the dirty ground

Terduduk di tanah yang kumuh

Her prince finally came to save her

Akhirnya sang pangeran datang menyelamatkannya

And the rest you can figure out

Dan kau bisa menebak lanjutannya

But it was a trick and the clock struck twelve

Namun itu hanyalah khayalan dan pukul dua belas pun tiba

Well, make sure to build your heart

Pastikan kau bangun hatimu

Brick by boring brick

Dengan batu-batu yang kokoh

Or the wolf's gonna blow it down

Atau serigala akan meluluhlantakkannya

Keep your feet on the ground

Tetaplah rendah hati

When your head's in the clouds

Saat anganmu melayang tinggi

Well, go get your shovel

Ambillah sekopmu

And we'll dig a deep hole

Dan kita akan menggali lubang yang dalam

To bury the castle, bury the castle

Untuk mengubur kastil, mengubur kastil

Go get your shovel

Ambillah sekopmu

And we'll dig a deep hole

Dan kita akan menggali lubang yang dalam

To bury the castle, bury the castle

Untuk mengubur kastil, mengubur kastil

Well, you built up a world of magic

Kau bangun dunia khayalan

Because your real life is tragic

Karena kehidupan nyatamu menyedihkan

Yeah, you built up a world of magic

Yeah, kau bangun dunia khayalan

If it's not real

Jika sesuatu tak nyata

You can't hold it in your hand

Tanganmu takkan bisa menggenggamnya

You can't feel it with your heart

Hatimu takkan bisa merasakannya

And I won't believe it

Dan aku takkan mempercayainya

But if it's true

Namun jika ia nyata

You can see it with your eyes

Mata akan bisa melihatnya

Oh, even in the dark

Oh, meski dalam gelap

And that's where I want to be, yeah

Dan di situlah aku ingin berada, yeah

(2x)

Go get your shovel

Ambillah sekopmu

And we'll dig a deep hole

Dan kita akan menggali lubang yang dalam

To bury the castle, bury the castle

Untuk mengubur kastil, mengubur kastil

(Tribunnews.com)