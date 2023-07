Lirik dan Terjemahan Lagu Live Forever - Oasis: You and I Are Gonna Live Forever

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Live Forever yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.

Lagu Live Forever dirilis pada tahun 1994.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Cardigan - Taylor Swift: And When I Felt Like I Was an Old Cardigan

Berikut lirik dan terjemahan lagu Live Forever - Oasis:

Oh yeah

Oh ya

Maybe I don’t really wanna know

Mungkin aku tidak benar-benar ingin tahu

How your garden grows

Bagaimana kebunmu tumbuh

’Cause I just wanna fly

Karena aku hanya ingin terbang

Lately, did you ever feel the pain

Akhir-akhir ini, apakahmu pernah merasakan sakitnya?

In the morning rain

Di pagi hari hujan

As it soaks you to the bone?

Saat itu merendammu sampai ke tulang?

Maybe I just wanna fly

Mungkin aku hanya ingin terbang

Wanna live, I don’t wanna die

Ingin hidup, aku tidak ingin mati

Maybe I just wanna breathe

Mungkin aku hanya ingin bernafas

Maybe I just don’t believe

Mungkin aku hanya tidak percaya

Maybe you’re the same as me

Mungkin kamu sama denganku

We see things they’ll never see

Kita melihat hal-hal yang tidak akan pernah mereka lihat

You and I are gonna live forever

Kamu dan aku akan hidup selamanya

I said maybe I don’t really wanna know

Aku bilang mungkin aku tidak benar-benar ingin tahu

How your garden grows

Bagaimana kebunmu tumbuh

’Cause I just wanna fly

Karena aku hanya ingin terbang

Lately, did you ever feel the pain

Akhir-akhir ini, apakahmu pernah merasakan sakitnya?

In the morning rain

Di pagi hari hujan

As it soaks you to the bone?

Seperti merendam kamu ke tulang?

Maybe I will never be

Mungkin aku tidak akan pernah menjadi

All the things that I wanna be

Semua hal yang aku inginkan

Now is not the time to cry

Sekarang bukan waktunya untuk menangis

Now’s the time to find out why

Sekarang saatnya untuk mencari tahu alasannya

I think you’re the same as me

Aku pikir kamu sama denganku

We see things they’ll never see

Kita melihat hal-hal yang tidak akan pernah mereka lihat

You and I are gonna live forever

Kamu dan aku akan hidup selamanya

Maybe I don’t really wanna know

Mungkin aku tidak benar-benar ingin tahu

How your garden grows

Bagaimana kebunmu tumbuh

’Cause I just wanna fly

Karena aku hanya ingin terbang

Lately, did you ever feel the pain

Akhir-akhir ini, apakahmu pernah merasakan sakitnya?

In the morning rain

Di pagi hari hujan

As it soaks you to the bone

Saat itu merendammu sampai ke tulang

Maybe I just wanna fly

Mungkin aku hanya ingin terbang

Wanna live, I don’t wanna die

Ingin hidup, aku tidak ingin mati

Maybe I just wanna breathe

Mungkin aku hanya ingin bernafas

Maybe I just don’t believe

Mungkin aku hanya tidak percaya

Maybe you’re the same as me

Mungkin kamu sama denganku

We see things they’ll never see

Kita melihat hal-hal yang tidak akan pernah mereka lihat

You and I are gonna live forever

Kamu dan aku akan hidup selamanya

Gonna live forever

Akan hidup selamanya

Gonna live forever

Akan hidup selamanya

We’re gonna live forever

Kita akan hidup selamanya

We’re gonna live forever

Kita akan hidup selamanya

We’re gonna live forever

Kita akan hidup selamanya

We’re gonna live forever

Kita akan hidup selamanya

(Tribunnews.com)