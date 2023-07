Lirik dan Terjemahan Lagu Photograph - Ed Sheeran: So You Can Keep Me Inside the Pocket of Your

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Photograph yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran.

Photograph merupakan salah satu lagu dalam album Ed Sheeran yang bertajuk X.

Musik video lagu Photograph dirilis pada 10 Mei 2015 di kanal YouTube Ed Sheeran.

Lirik dan Terjemahan Lagu Photograph - Ed Sheeran:

Loving can hurt, loving can hurt sometimes

Mencintai bisa menyakitkan, mencintai terkadang bisa menyakitkan

But it's the only thing that I know

Tapi itulah satu-satunya yang kutahu

When it gets hard, you know it can get hard sometimes

Saat keadaan terasa sulit, kau tahu kadang keadaan bisa sulit

It is the only thing that makes us feel alive

Inilah satu-satunya yang membuat kita merasa hidup

We keep this love in a photograph

Kita simpan cinta ini di dalam foto

We made these memories for ourselves

Kita buat kenangan ini untuk diri kita sendiri

Where our eyes are never closing

Dimana mata kita tak pernah terpejam

Our hearts are never broken

Hati kita tak pernah patah

And time's forever frozen, still

Dan waktu selamanya beku, diam

So you can keep me

Hingga kau bisa menyimpanku

Inside the pocket of your ripped jeans

Di dalam saku celana robekmu

Holding me close until our eyes meet

Mendekapku erat hingga mata kita bertemu

You won't ever be alone, wait for me to come home

Kau takkan pernah sendiri, tunggulah aku pulang

Loving can heal, loving can mend your soul

Mencintai bisa menyembuhkan, mencintai bisa merajut jiwamu

And it's the only thing that I know, know

Dan itulah satu-satunya yang kutahu, kutahu

I swear it will get easier, remember that with every piece of ya

Aku bersumpah semua ini kan kian mudah, ingat itu dengan tiap kepingan dirimu

And it's the only thing we take with us when we die

Dan itulah satu-satunya hal yang kita bawa saat kita mati

So you can keep me

Hingga kau bisa menyimpanku

Inside the pocket of your ripped jeans

Di dalam saku celana bututmu

Holding me close until our eyes meet

Mendekapku erat hingga mata kita bertemu

You won't ever be alone

Kau takkan pernah sendiri

And if you hurt me

Dan jika kau menyakitiku

That's okay baby, only words bleed

Tak mengapa kasih, hanya kata-kata berdarah

Inside these pages you just hold me

Di dalam halaman ini kau hanya mendekapku

And I won't ever let you go

Dan aku takkan pernah melepasmu

Wait for me to come home

Tunggulah aku pulang

Wait for me to come home

Tunggulah aku pulang

Wait for me to come home

Tunggulah aku pulang

Wait for me to come home

Tunggulah aku pulang

You can fit me

Kau bisa menaruhku

Inside the necklace you got when you were sixteen

Di dalam kalung yang kau miliki saat usiamu enam belas tahun

Next to your heartbeat where I should be

Di dekat detak jantungmu dimana harusnya kuberada

Keep it deep within your soul

Simpanlah dalam-dalam di jiwamu

And if you hurt me

Dan jika kau melukaiku

Well that's okay baby, only words bleed

Yah tak mengapa kasih, hanya kata-kata berdarah

Inside these pages you just hold me

Di dalam halaman ini, kau hanya mendekapku

And I won't ever let you go

Dan aku takkan pernah melepasmu

When I'm away, I will remember how you kissed me

Saat aku jauh darimu, aku kan ingat bagaimana kau menciumku

Under the lamppost back on Sixth street

Di bawah tiang lampu di belakang jalan Enam

Hearing you whisper through the phone

Mendengarmu berbisik di telepon

Wait for me to come home

Tunggulah aku pulang

