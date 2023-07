Lirik Lagu dan Chord Gitar Sampai Menutup Mata - Acha Septriasa: Senandungku Hanya Untuk Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini merupakan chord gitar dan lirik lagu Sampai Menutup Mata milik Acha Septriasa yang tengah viral di TikTok.

Lagu Sampai Menutup Mata ini menjadi salah satu lagu hits era 2000-an yang kini masih digemari oleh para pecinta musik tanah air.

Bahkan, lagu tersebut berhasil viral di platform TikTok sebagai sound dengan konten yang membuat penontonnya ikut merasa galau.

Simak chord gitar dan lirik lagu 'Sampai Menutup Mata - Acha Septriasa berikut ini:

G D

Embun di pagi buta

Em Bm

Menebarkan bau asa

C G

Detik demi detik ku hitung

A D

Inikah saat ku pergi

G D

Oh Tuhan ku cinta dia

Em Bm

Berikanlah aku hidup

C G

Takkan ku sakiti dia

A D

Hukum aku bila terjadi

Em Am

Aku tak mudah untuk mencintai

D G

Aku tak mudah mengaku ku cinta

Em F#

Aku tak mudah mengatakan

B

Aku jatuh cinta

Em Am

Senandungku hanya untuk cinta

D G

Tirakatku hanya untuk engkau

C D

Tiada dusta sumpah ku cinta

B7 Em D C Bm

Sampai ku menutup mata

Am D G

Cintaku sampai ku menutup mata

G D

Oh Tuhan ku cinta dia

Em Bm

Berikanlah aku hidup

C D

Takkan ku sakiti dia

A D

Hukum aku bila terjadi

Em Am

Aku tak mudah untuk mencintai

D G

Aku tak mudah mengaku ku cinta

Em F#

Aku tak mudah mengatakan

B

Aku jatuh cinta

Em Am

Senandungku hanya untuk cinta

D G

Tirakatku hanya untuk engkau

C D

Tiada dusta sumpah ku cinta

B7 Em D C Bm

Sampai ku menutup mata

Am D G

Cintaku sampai ku menutup mata

(Tribunnews.com)