Chord Gitar Lagu Perahu Kertas - Maudy Ayunda, Kunci dari F untuk Pemula

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Perahu Kertas dari Maudy Ayunda dalam artikel ini.

Lagu Perahu Kertas dirilis pertama kali pada 15 Agustus 2012 oleh penyanyi Maudy Ayunda.

Tembang Perahu Kertas kembali viral di TikTok setelah dinyanyikan ulang oleh Tulus.

Perahu Kertas merupakan original soundtrack dari film berjudul sama yang tayang di tahun 2012.

Chord Gitar Perahu Kertas - Maudy Ayunda:

[Intro]

F G F G Am Am

F

Perahu kertasku kan melaju

E Am

Membawa surat cinta bagimu

G Dm

Kata-kata yang sedikit gila

E Am

Tapi ini adanya

F

Perahu kertas mengingatkanku

E Am

Betapa ajaibnya hidup ini

Dm

Mencari-cari tambatan hati

E Am

Kau sahabatku sendiri

G

Hidupkan lagi mimpi-mimpi

F

Cinta-cinta… cita-cita …

G

Cinta-cinta

Am G

Yang lama ku pendam sendiri

Dm C G C F G C

Berdua ku bisa percaya

[Chorus]

F G C G/B Am G

Ku bahagia kau telah terlahir di dunia

F G C G/B

Dan kau ada di antara milyaran manusia

Am F G C

Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu

[Bridge]

F G Am F G

Tiada lagi yang mampu berdiri

Am Dm E

Halangi rasaku, cintaku padamu

[Chorus]

F G C G/B Am G

Ku bahagia kau telah terlahir di dunia

F G C G/B

Dan kau ada di antara milyaran manusia

Am F G

Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu

Am F G C G/B Am G

Ku bahagia kau telah terlahir di dunia

F G C G/B

Dan kau ada di antara milyaran manusia

Am G F G

Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu

[Outro]

C

(Tribunnews.com)