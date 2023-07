Lirik dan Terjemahan Lagu Alexandra - Reality Club: I Fell in Love With Alexandra

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Alexandra yang dipopulerkan oleh grup band Reality Club.

Lagu Alexandra dirilis pada tahun 2019.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Alexandra - Reality Club:

Just like a certain motorbike gang from Charming

Sama seperti geng motor tertentu dari Charming

Or you're looking for the old ultraviolence

Atau Anda sedang mencari ultraviolence lama

You're trouble, yes I knew

Anda bermasalah, ya saya tahu

Right from the start

Sejak awal

And the labyrinth I thought I knew

Dan labirin yang kupikir aku tahu

Rearranged to shape anew

Disusun ulang menjadi bentuk baru

At amazement of the excitement

Saking takjubnya

That once rang true

Itu pernah terdengar benar

And if I was a fool for you

Dan jika aku bodoh untukmu

I'd wait 500 million hours

Saya akan menunggu 500 juta jam

On a park bench out on the moon

Di bangku taman di bulan

But in full view of what you are

Tetapi dalam pandangan penuh tentang siapa Anda

Oh

Oh

Just like a feline with multiple lives

Sama seperti kucing dengan banyak nyawa

She lost a couple but she used to have five

Dia kehilangan pasangan tapi dia dulu punya lima

A saviour of mankind

Seorang penyelamat umat manusia

And if I was a fool for you

Dan jika aku bodoh untukmu

I'd wait 500 million hours

Saya akan menunggu 500 juta jam

On a park bench out on the moon

Di bangku taman di bulan

But in full view of what you are

Tetapi dalam pandangan penuh tentang siapa Anda

You're a goddess, you're my rock star

Anda seorang dewi, Anda adalah bintang rock saya

I fell in love with Alexandra

Saya jatuh cinta dengan Alexandra

Even though I barely met her

Meskipun aku baru saja bertemu dengannya

Even though we'd break our hearts

Meskipun kita akan menghancurkan hati kita

Before we'd even start

Bahkan sebelum kita mulai

(Before we'd even start)

(Bahkan sebelum kita mulai)

And if I was a fool for you

Dan jika aku bodoh untukmu

I'd wait 500 million hours

Saya akan menunggu 500 juta jam

On a park bench out on the moon

Di bangku taman di bulan

But in full view of what you are

Tetapi dalam pandangan penuh tentang siapa Anda

You're a goddess, you're my rock star

Anda seorang dewi, Anda adalah bintang rock saya

