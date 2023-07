Lirik dan Terjemahan Lagu Strong - One Direction: Is It So Wrong? That You Make Me Strong

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Strong dinyanyikan oleh One Direction.

Strong merupakan lagu dalam album One Direction yang bertajuk Midnight Memories.

Lagu Strong dirilis pada tahun 2013.

Lirik dan Terjemahan lagu Strong - One Direction:

My hands, your hands

Tanganku, tanganmu

Tied up like two ships

Terikat bak dua kapal

Drifting, weightless

Terombang-ambing, tanpa beban

Waves try to break it

Ombak coba memisahkannya

I'd do anything to save it

Kan kulakukan apa saja tuk menyelamatkannya

Why is it so hard to save it?

Mengapa begitu sulit tuk menyelamatkannya?

My heart, your heart, sit tight like book ends

Hatiku, hatimu, duduk tegak bak sampul buku

Pages between us, written with no end

Berhalaman-halaman di antara kita, tertulis tanpa akhir

So many words we're not saying

Begitu banyak kata yang tak kita ucap

Don't want to wait till it's gone

Tak ingin menunggu hingga semua berlalu