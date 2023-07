Gugat Cerai Suami, Tapi Cinta Penelope Masih Simpan Perasaan Sayang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Cinta Penelope mengaku masih memiliki rasa sayang terhadap suaminya, Taha Gokhan.

Rasa sayang tersebut masih tersimpan walaupun ia mengugat cerai Taha Gokhan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Ia menegaskan bahwa masalah rumah tangganya dengan Taha Gokhan masih tetap ada.

“I love Taha so much. Keluarganya dia, he give me good family,” kata Cinta Penelope di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).

“Problem is problem. Masalah pasti ada,” sambungnya.

Perceraiannya dengan Taha Gokhan pun menjadi keputusan yang berat bagi dirinya.

"Baik. sayang banget, aku sayang. aku sayang keluarganya, sayang dianya," ungkapnya.

Sampai saat ini Cinta Penelope menegaskan sudah lama berpisah dari Taha Gokhan secara agama. Sehingga kini ia masih harus mengurus perceraiannya secara agama.

“Intinya kami sudah lama pisah, secara agama kami sudah selesai lama cuma harus ngurus. Jadi kami minta mediasi,” pungkas Cinta Penelope.