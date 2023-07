Lirik dan Terjemahan Lagu Easy On Me - Adele: Go Easy On Me, Baby

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

Lagu Easy On Me dirilis pada tahun 2021.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Easy On Me - Adele:

There ain't no gold in this river

Tak ada yang berharga di tempat ini

That I've been washin' my hands in forever

Bahwa aku telah melepas keterlibatanku untuk selamanya

I know there is hope in these waters

Aku tahu ada harapan di sini

But I can't bring myself to swim

Namun aku tak dapat membawaku berenang

When I am drownin' in the silence

Ketika aku tenggelam dalam diam

Baby, let me in

Kasih, biarkan aku bergabung

Go easy on me, baby

Santai saja denganku, sayang

I was still a child

Aku masih seorang bocah

Didn't get the chance to

Tak punya kesempatan untuk

Feel the world around me

Merasakan dunia sekitarku

I had no time to choose what I chose to do

Aku tak punya kesempatan untuk memilih apa yang harus kupilih

So go easy on me

Jadi, santai saja denganku

There ain't no room for our things to change

Tak ada ruang untuk kita berubah

When we are both so deeply stuck in our ways

Ketika kita berdua terjebak terlalu dalam di sini

You can't deny how hard I've tried

Kau tak bisa menyangkal betapa sulitnya aku berusaha

I changed who I was to put you both first

Aku merubah diriku sendiri untuk mengutamakan kalian berdua

But now I give up

Namun sekarang aku menyerah

Go easy on me, baby

Santai saja denganku, sayang

I was still a child

Aku masih seorang bocah

Didn't get the chance to

Tak punya kesempatan untuk

Feel the world around me

Merasakan dunia sekitarku

I had no time to choose what I chose to do

Aku tak punya kesempatan untuk memilih apa yang harus kupilih

So go easy on me

Jadi, santai saja denganku

I had good intentions

Aku punya niat baik

And the highest hopes

Dan harapan yang paling tinggi

But I know right now

Namun aku tahu sekarang

It probably doesn't even show

Harapan itu takkan mungkin hadir

Go easy on me, baby

Santai saja denganku, sayang

I was still a child

Aku masih seorang bocah

Didn't get the chance to

Tak punya kesempatan untuk

Feel the world around me

Merasakan dunia sekitarku

I had no time to choose what I chose to do

Aku tak punya kesempatan untuk memilih apa yang harus kupilih

So go easy on me

Jadi, santai saja denganku

