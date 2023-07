Cakra Khan Lolos Audisi America's Got Talent, Sempat Diminta Berhenti Bernyanyi Oleh Simon Cowell

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah lama dinantikan masyarakat Indonesia, aksi Cakra Khan di America's Got Talent 2023 akhirnya muncul.

Video penampilan Cakra Khan di AGT 2023 baru muncul pada Rabu (19/7/2023) pagi ini.

Baca juga: Putri Ariani Dapat Golden Buzzer, Apa Nasib Cakra Khan di Americas Got Talent? Ini Kata si Penyanyi

"Bismillah , assalamualaikum semuanya hi everyone i just want to say thank you for everything , im grateful to have you all on my journey @agt @agtauditions .. Smoga Allah SWT membalas kebaikan teman2 semuanya this song means alot to me the legendary sir bob marley #agt #agtauditions #bobmarley," jelas Cakra Khan di akun Instagramnya dikutip Tribunnews.com, Rabu (19/7/2023).

Raut wajah tegang terlihat dari Cakra Khan ketika akan mulai bernyanyi membawakan lagu Make It Rain milik Ed Sheeran.

Di pertengahan penampila, Simon Cowell sempat memintanya berhenti bernyanyi. Simon mengatakan tak begitu menyukai lagu yang dibawakan Cakra.

Baca juga: Rifqi FTR Rilis Single Kepada Hati, Lagu Itu Pernah Dibawakan Cakra Khan

"Aku suka suara kamu, tapi aku gak begitu suka lagunya. Apakah kamu ada lagu lain?," tanya Simon kepada Cakra.

Cakra Khan saat memperkenalkan diri sebelum bernyanyi di hadapan juri America's Got Talent. (YouTube America's Got Talent)

Cakra kemudian membawakan lagu No Woman No Cry milik Bob Marley. Ia mengatakan bahwa karya Bob Marley menemani masa kecilnya.

"Aku besar dengan karya Bob Marley, dan ayah saya sering memainkan lagu ini sebelum aku pergi sekolah," terang Cakra Khan.

Penampilannua membawakan lagu itu pun membuat seluruh penonton berdiri dan bernyanyi bersama.

Bahkan di akhirnya penampilan ia mendapatkan standing ovation serta empat yes untuk lanjut ke babak berikutnya.

Cakra Khan menjadi penyanyi Indonesia kedua yang tampil di America's Got Talent 2023 setelah sebelumnya ada Putri Ariani.