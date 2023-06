Putri Ariani Dapat Golden Buzzer, Apa Nasib Cakra Khan di America's Got Talent, Ini Kata si Penyanyi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat nama Putri Arian viral karena mendapatkan Golden Buzzer, netizen penasaran dengan nasib Cakra Khan yang juga mengikuti America's Got Talent (AGT).

Instagram penyanyi Cakra Khan diserbu netizen, mereka mempertanyakan nasibnya di panggung ajang pencarian bakat America's Got Talent (AGT).

Diketahui, jagat maya geger dengan postingan Youtube America's Got Talent yang menampilkan aksi Putri Ariani di panggung AGT yang membius sang produser AGT, Simon Cowell.

Putri Ariani, penyanyi tunanetra asal Indonesia ini memang membius jutaan orang karena suaranya di panggung America's Got Talent 2023.

Nama Putri Ariana sempat trending di media sosial setelah berhasil mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell yang menjadi juri ajang tersebut.

Terlihat, Putri Ariani menyanyi dua lagu yaitu Loneliness dan Sorry Seem To Be The Hardest Word.

Merdunya suara melengking Putri berhasil membius para juri dan takjub dengan kemampuan yang dimiliki remaja 17 tahun itu.

Nama Cakra Khan Terseret, Bagaimana Nasibnya di America's Got Talent?

Unggahan Cakra Khan yang membuatnya dikabarkan ikut ajang America's Got Talent. (Instagram @cakra.khan)

Saat nama Putri Ariani viral usai penampilannya yang menakjubkan, nama penyanyi Cakra Khan disebut sebut.

Mengapa netizen menyeret Cakra Khan?

Pantauan di kolom komentar isntagram Ckar aKhan 5 Juni 2023, netizen menagih dan mempertanyakan soal penampilan Cakra di panggung America's Got Talent.

"Mana woy yg agt ,, lama amat udh tgl 5 nii," tulis pemilik akun #robby***.

"Kak mau nanya kakak lolos gak sih di AGT? kita semua pengen tau kakak gimana di agt, soalnya Putri Ariani lolos ke Live Show," komentar akun @rah***.

"Aq tau aa mau ikutan agt, aa g muncul2 eh yang muncul putri loh a.. golden buzz juga.. keren sih," tulis @rai***.