Chord Gitar Elegi Esok Pagi - Ebiet G Ade, Dilengkapi Liriknya: Izinkanlah Kukecup Kenigmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Elegi Esok Pagi yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris, Ebiet G Ade.

Tembang Elegi Esok Pagi ini termuat dalam album milik Ebiet G Ade bertajuk "Aku Ingin Pulang".

Intro : D E A D A E

E A D A E

A E D A

Izinkanlah kukecup kenigmu

D A Bm E

Bukan hanya ada didalam angan

A E D A

Esok pagi kau buka jendela

D A E A D

Kan kau dapati seikat kembang merah

A E D A

Engkau tahu aku mulai bosan

D A Bm E

Bercumbu dengan bayang-bayang

A E D A

Bantulah aku temukan diri

D A E A A7

Manyambut pagi membuang sepi

D E A D Bm

Izinkanlah aku kenang

E A A7

sejenak perjalanan oh oh oh oh...

D E A D Bm

Dan biarkan kumengerti

F#m E Bm D E

Apa yang tersimpan di matamu oh oh...

A E D A

Barangkali di tengah telaga

D A Bm E

Ada tersisa butiran cinta

A E D A

Dan semoga kerinduan ini

D A E A

Bukan jadi mimpi di atas mimpi

D E A D Bm

Izinkanlah aku rindu

E A A7

Pada hitam rambutmu oh oh oh oh...

D E A D Bm

Dan biarkan ku bernyanyi

F#m E Bm D E

Demi hati yang risau ini oh oh...

A E D A

Barangkali di tengah telaga

D A Bm E

Ada tersisa butiran cinta

A E D A

Dan semoga kerinduan ini

D A E A

Bukan jadi mimpi di atas mimpi

