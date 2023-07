Sinopsis Film Oppenheimer, Kisah Penemu Bom Atom, Karya Christopher Nolan, Sedang Tayang di Bioskop

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis Film Oppenheimer yang sudah tayang di Bioskop.

Film Oppenheimer saat ini telah tayang di Bioskop mulai hari ini, Rabu 19 Juli 2023.

Oppenheimer adalah film biografi, drama dan sejarah yang disutradarai oleh Christopher Nolan.

Christopher Nolan merupakan sutradara yang terkenal menghasilkan sejumlah film box office seperti The Dark Knight, Dunkirk, dan Interstellar.

Mengutip dari laman Universal Pictures, Christopher Nolan kali ini tertarik dengan genre biopik yang mengangkat biografi dari fisikawan teoretis J Robert Oppenheimer.

Sesuai dengan riwayatnya, dalam film Oppenheimer, Nolan ingin menceritakan kisah bapak bom atom tersebut saat menemukan senjata nuklir pertama saat Perang Dunia II.

Kisah dari film Oppenheimer diangkat dari buku berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer karya Kai Bird dan mendiang Martin J Sherwin.

Film Oppenheimer dibintangi oleh Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Rami Malek, Matt Damon, dan Emily Blunt.

Simak selengkapnya sinopsis Film Oppenheimer yang sedang tayang di Bioskop.

Sinopsis Film Oppenheimer

Film Oppenheimer menceritakan kisah ilmuwan Amerika J Robert Oppenheimer dan perannya dalam pengembangan bom atom.

Kisah dalam film Oppenheimer ini akan mengajak penonton untuk mengenal lebih dekat tentang pria misterius bernama J Robert Oppenheimer.

Ia adalah fisikawan yang berani mengambil resiko kehancuran dunia demi untuk menyelamatkan perdamaian.

Cillian Murphy sebagai J. Robert Oppenheimer dalam Film Oppenheimer. (imdb.com)

Dilansir dari CineSerie, latar dari film Oppenheimer berada di tahun 1942.