Chord Gitar dan Lirik Lagu Tarpaima - Osen Hutasoit, Kunci Gitar dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tarpaima yang dinyanyikan Osen Hutasoit.

Lagu Batak berjudul Tarpaima ini dapat dimainkan menggunakan gitar dari kunci C.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tarpaima

Intro:

F C/E Dm Am

F C Dm G C

C G

Tarbege au ito sian alogo i

Am Em

Adong na mandongani ho di san

F C G C

Unttogos sian au jala paradongan

F G C

Dang sala molo gabe guga ho

C G

Tarbege au ma muse dah hasian

Am Em

Adong di bawa i naso adong di au

F C G C

Dilehon do tu ho naso tarlehon au

F G C G

Sadar do au molo ditinggalhon ho

Reff:

C F C G

Dapothon au satokkin pe ito

Am D/F G

Tarhirim au di sada hatorangan

C F C

Unang sian alogo didok ho

F G C

Dang muruk au na tarpaima do

Intro:

F C/E Dm Am

F C/E Dm G

F C

F G

C G

Tarbege au ma muse dah hasian

Am Em

Adong di bawa i naso adong di au

F C G C

Dilehon do tu ho naso tarlehon au

F G C G

Sadar do au molo ditinggalhon ho

Reff:

C F C G

Dapothon au satokkin pe ito

Am D/F G

Tarhirim au di sada hatorangan

C F C

Unang sian alogo didok ho

F G C

Dang muruk au na tarpaima do

Bridge:

C Am Em

Molo lao pe ho

F C

Dang gabe ambatanku

F C G

Manang na gabe muruk au tu ho

F C F C

Alai ias nian ito sapala naung mago

F G C

Unang baen diparalangalangan

