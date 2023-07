Etika Keisya Levronka di Podcast Marlo Viral hingga Trending di Twitter, Banjir Hujatan Warganet

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Keisya Levronka viral hingga trending di Twitter, etikanya saat podcast disorot hingga banjir hujatan warganet.

Tidak sedikit warganet yang menghujat Keisya Levronka usai dinilai tidak sopan saat menjadi bintang tamu di podcast Marlo.

Dalam video yang tersebar hingga viral di sosial media, Keisya Levronka terlihat tidak memberikan jawaban jelas ketika mendapatkan pertanyaan dari Marlo.

Cuplikan video Keisya Levronka yang dianggap tidak sopan itu pun menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial.

Tak ayal, video tersebut lantas menjadi trending topic di berbagai media sosial, Twitter hingga TikTok.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesial Idol musim 10 itu sempat menjawab pertanyaan Marlo hanya dengan gumaman.

"Kamu pernah nonton?," tanya Marlo.

"Pernah," jawab Keisya.

"Siapa yang bawain acaranya," timpal Marlo lagi.

Bukannya menjawab, pelantun Better On My Own itu malah bergumam seolah tak mempedulikan pertanyaan Marlo.

Kemudian, Keisya mengajukan pertanyaan kepada Marlo.

Lagi-lagi, ungkapan yang keluar dari mulut sang penyanyi pun dinilai kurang sopan.

Tangkapan layar kanal Tiktok @abel.abigail (Tangkapan layar kanal Tiktok @abel.abigail)

"Kita bahas acara orang lain apa bahas apa sih di sini itu? Kenapa harus semua-semua ditanyain sih," tanya Keisya.

"Namanya kan interview," jawab Marlo.