Hari Ini, Penjualan Tiket Konser Neck Deep di Jakarta dan Surabaya Dibuka, Catat Jamnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bersiaplah bagi kalian yang akan war tiket konser band pop punk asal Wales, Neck Deep hari ini.

Pastikan jaringan internet lancar agar bisa mendapatkan tiket konser Neck Deep di Jakarta atau Surabaya.

Untuk penjualan tiket konser mulai dibuka pukul 10:00 WIB hari ini, melalui laman www.neckdeepuk.com/live.

Sebagaimana diketahui, konser bertajuk Neck Deep Live In Australia And Asia akan digelar pada 15 September 2023 di Grand City, Surabaya dan 16 September 2023 di Mahaka Square, Jakarta.

Sysan Ibrahim selaku CEO Otello Asia dari pihak promotor mengatakan, konser tersebut akan jadi pertama kalinya Neck Deep datang ke Surabaya dan ketiga kalinya Neck Deep datang ke Jakarta.

"Bedanya, jika selama ini konser Neck Deep seringya digelar di outdoor venue, kini Neck Deep akan manggung di indoor venue," katanya, dikutip dari siaran pers yang diterima Tribunnews, Kamis (20/7/2023).

"Jadi, melalui konser ini, kami ingin memenuhi keinginan para penggemar Neck Deep di Surabaya dan Jakarta yang rindu ingin menyaksikan penampilan Neck Deep menyanyikan lagu-lagu hits mereka dengan lebih dekat lagi," lanjutnya.

Bicara mengenai konsep konser, Sysan Ibrahim menjelaskan, konsep konser di kedua kota, baik Surabaya dan Jakarta adalah indoor venue yang akan dikemas secara spektakuler.

Sehingga konser itu nantinya memungkinkan para penggemar menyaksikan penampilan Neck Deep menyanyikan lagu-lagu hits mereka seperti Wish You Were Here, December, dan lagu terbaru mereka berjudul Heartbreak of the Century.

Adapun harga tiket konser Neck Deep Live in Australia and Asia di Surabaya dan Jakarta sebagai berikut:

Grand City, Surabaya

- Festival A

Early Bird Rp 800 ribu dan Reguler Rp 900.000

- Festival B

Early Bird Rp 750 ribu dan Regular Rp 850 ribu

Mahaka Square, Jakarta

- Standing

Festival A, Early Bird Rp 870 ribu dan Regular Rp 950 ribu

Festival B, Early Bird Rp 820 ribu dan Regular Rp 900 ribu

- Seating

Kategori 1, 2, 3

Early Bird Rp 920 ribu dan Regular Rp 990 ribu

Tribun 1, 2, 3

Early Bird Rp 780 ribu dan Regular Rp 860 ribu