Lirik dan Terjemahan Lagu No Woman No Cry - Bob Marley: Cause I Remember When We Used to Sit

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu No Woman No Cry yang dipopulerkan oleh Bob Marley.

No Woman No Cry merupakan lagu ciptaan Vincent Ford dan Bob Marley yang dirilis pada tahun 1974.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu I Dont Wanna Miss A Thing - Aerosmith: I Dont Wanna Close My Eyes

Berikut lirik dan terjemahan lagu No Woman No Cry - Bob Marley:

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

'Cause, 'cause, 'cause I remember when we used to sit

Karena, karena, karena aku ingat ketika kita dulu biasa duduk

In the government yard in Trenchtown

Di halaman gedung pemerintah di Trenchtown

Oba, observing the hypocrites, yeah

Oba, mengamati orang-orang munafik, ya

Mingle with the good people we meet, yeah

Berbaurlah dengan orang-orang baik yang kita temui, ya

Good friends we have had, oh good friends we've lost along the way, yeah

Teman baik yang kita miliki, oh teman baik yang hilang dari kita di sepanjang jalan, ya

In this bright future you can't forget your past

Di masa depan yang cerah ini kau tidak bisa melupakan masa lalumu

So dry your tears I say, yeah

Jadi keringkan air matamu, ku bilang, ya

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

No woman, no cry, eh, yeah

Tanpa wanita, tidak ada tangisan, eh, ya

Little darling don't shed no tears

Sayangku yang mungil, jangan meneteskan air mata

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

Eh, said, said, said I remember when we used to sit

Eh, bilang, bilang, ku bilang aku ingat saat kita dulu biasa duduk

In the government yard in Trenchtown, yeah

Di halaman gedung pemerintah di Trenchtown, ya

And then Georgie would make the fire light, I say

Kemudian Georgie akan menyalakan api, ku bilang

A log wood burning through the night

Sebuah kayu gelondongan terbakar sepanjang malam

Then we would cook cornmeal porridge, I say

Kemudian kita akan memasak bubur tepung jagung, kubilang

Of which I'll share with you, yeah

Yang aku bagi denganmu, ya

My feet is my only carriage

Kakiku adalah satu-satunya keretaku

And so I've got to push on through

Jadi aku harus terus bergerak maju

But while I'm gone

Tapi ketika aku pergi

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

Everything's gonna be alright

Semua akan baik-baik saja

So no woman, no cry

Jadi, tanpa wanita, tidak ada tangisan

No woman, no cry, I say

Tanpa wanita, tidak ada tangisan, ku bilang

Oh little, oh little darlin, don't shed no tears

Oh, mungil, oh sayangku yang mungil, jangan menangis

No woman, no cry, eh

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

No woman, no woman, no woman, no cry

Tanpa wanita, tanpa wanita, tanpa wanita, tidak ada tangisan

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

One more time I've got to say

Sekali lagi, aku harus bilang

Oh little, little darling, please don't shed no tears

Oh, mungil, oh sayangku yang mungil, jangan menangis

No woman, no cry

Tanpa wanita, tidak ada tangisan

(Tribunnews.com)