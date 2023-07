Tropico Rasta, Grup Musik Asal Papua Pertama di Prambanan Jazz Festival 2023

TRIBUNNEWS.COM - Tropico Rasta, band asal Kota Jayapura Papua, dengan genre musiknya Reggae - blues menjadi band pembuka dalam event musik international Prambanan Jazz Festival 2023.

Tropico Rasta yang tampil pada hari ke-2 sukses membuka gelaran PJF ke-9 2023 tersebut.

Prambanan Jazz Festival yang digelar selama 6 hari berlokasi di Candi Prambanan Yogyakarta dengan mengangkat tema "Culture for the Future" yang disajikan dengan konsep "The Magical Experience".

Menghadirkan group musik dari luar negeri di antaranya Scot Bradlee’s Postmodern Jukebox, Lukas Graham, Eric Benet, Gipsy kings, Veritical horizon, Lucky chops, dll.

Artis kenamaan tanah air lainnya yaitu Dewa 19, Tulus, Kahitna, Rhoma Irama, Nadin Amizah, Bilal Indrajaya, Maliq & D'essentials, Padi reborn, Ardhito Promono, Reza Artamevia, HIV! dan masih banyak lagi.

Tropico Rasta menjadi satu-satunya group musik asal Papua yang berkesampatan ikut merasakan dan memeriahkan panggung PJF 2023.

Billy Karubun, lead vocal Tropico Rasta menyampaikan ada 5 lagu yang dibawakan di antaranya My Papua, Mace kribo, Sisi Setanku, Kopi Papua dan salah satu lagu daerah berbahasa boven digoel Papua Selatan Tenet Luk lagu ciptaan Yohanes R Eremsan & Demi Yawon - Yamune Rasta yang dibawakan sebagai opening lagu penampilan Tropico Rasta.

"Kami yang tampil kali ini beranggotakan 6 orang saya sendiri Billy Karubun sebagai lead vocal, gitar (Eky rizky), basist (Ferdy Runtoboy "Onge"), keyboard (fernando lilihata "Pace Aslie"), drum (Chris Werimon) dan perkusi (Erick Mandosir)".

"Ini salah satu pengalaman manggung saya yang berkesan dan luar biasa, bisa berada di event kelas international dengan konsep panggung outdor latar megah Candi Prambanan, menjadi catatan sejarah tersendiri bagi kami Tropico Rasta sebagai group musik asal Papua pertama yang manggung di event ini." tutupnya.