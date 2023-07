Line Up We The Fest 2023: Day 1 Ada The Strokes, The Kid Laroi hingga Lee Hi

Line Up We The Fest 2023. Berikut line up We The Fest 2023, hari pertama dimeriahkan oleh The Strokes, The Kid Laroi hingga Lee Hi.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut line up We The Fest 2023.

We The Fest 2023 merupakan festival musik yang diadakan setiap tahunnya di Jakarta.

We The Fest 2023 diadakan selama 3 hari yaitu mulai 21 - 23 Juli 2023.

Konser musik We The Fest 2023 tepatnya digelar di Kompleks GBK Sport Senayan.

Tahun ini, konser musik We The Fest 2023 dimeriahkan oleh sederet artis ternama di antaranya, The Strokes, Daniel Caesar hingga The 1975.

Selengkapnya, berikut line up We The Fest 2023 yang dikutip dari Instagram @we.the.fest:

Baca juga: Dari The Strokes hingga Gigi, We The Fest 2023 Hadirkan Puluhan Musisi Lokal dan Internasional

Day 1 (21 Juli 2023)

Terdapat 3 panggung dalam konser Musik We The Fest 2023, yaitu We The Fest Stage, This Stage is Bananas dan Another Stage.

1. Whe The Fest Stage

- Kunto Aji: 17.00 WIB

- Yura Yunita: 18.15 WIB

- Porter Robinson (Live): 19.55 WIB

- The Kid Laroi: 21.30 WIB

- The Strokes: 23.15 WIB