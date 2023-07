Suka Duka Fransisca Merry Jadi Manajer Artis, Geram Saat Rizky Billar Dibully

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Fransisca Merry atau Ci Merry.

Ci Merry diketahui merupakan manajer dari Rizky Billar.

Namun sebelum menjadi tangan kanan dari Rizky Billar soal pekerjaan, Ci Merry sempat menangani atau menjadi manajer beberapa artis Tanah Air seperti Shandy Aulia, keluarga Jeremy Thomas, Kimmy Jayanti, dan Ayu Gani.

Wanita yang lahir di Jakarta 1984 ini kemudian menceritakan suka dukanya selama menjadi manajer dari beberapa artis.

"Di bilang worth it atau ga tergantung dari sisi mana kita melihatnya, kalo menurut saya namanya kerja pasti ada plus and minusnya," kata Ci Merry kepada awak media, Jumat (21/7/2023).

"Suka dukanya itu, yang paling enggak enakin, kalau pegang artis yang enggak on time pada saat pekerjaan sih, sisanya so far aman-aman semuanya," tambahnya.

Ketika memegang Rizky Billar, Ci Merry bahkan sempat merasa geram dengan komentar warganet yang kerap membully sang artis.

"Awalnya susah banget, marah kesel sama mereka tapi lama kelamaan enggak ditanggapi serius. Karena kayak buang waktu aja. Karena dikasih pengertian sama Billar dan Lesti akhirnya sekarang udah ngerti dan enggak di tanggapi sama sekali," ujar Ci Merry.

Namun seiring berjalannya waktu membuat dirinya jengah untuk kembali menanggapi komentar pedas netizen.

"Karena awalnya saya susah banget hadapi hatters yang suka fitnah dan bully, karena waktu pegang artis yang dulu fansnya enggak fanatik kaya fans Billar," tuturnya.

Kali ini sebagai seorang manajer, Ci Merry terus mendukung profesi dari Rizky Billar untuk bisa berkarir sebagai seorang publik figur.

"Saya cuma mau Billar Bisa bangkit lagi kayak dulu, bisa maju dan sukses kaya dulu, krn dia pantes mendapatkannya. Karena dia anaknya baik, suka menolong orang dan anaknya itu positive banget sebenarnya. Enggak pernah berpikiran negatif ke orang padahal sudah jelas orang itu enggak baik, tapi dia coba cari ambil sisi positifnya," lanjutnya.

Diketahui, selain bekerja sebagai seorang manajer dari Rizky Billar, Ci Merry juga dikenal sebagai pengusaha. Beberapa usaha dimilikinya seperti penyewaan kendaraan dan rumah makan.

"Ada usaha lain, punya rental mobil, helikopter, restaurant. Rencana mau buka lagi modeling agency sy yang namanya merry models yang sempet vakum karena covid," pungkasnya.