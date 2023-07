Lirik dan Terjemahan Lagu About You - The 1975: Do You Think I Have Forgotten

Band The 1975 - Lirik dan terjemahan lagu About You - The 1975. Terdapat petikan lirik 'Do you think I have forgotten?'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu About You yang dinyanyikan oleh grup band The 1975.

Lagu About You menjadi populer lantaran dijadikan backsound sejumlah konten media sosial.

Lirik dalam lagu About You - The 1975 yang seringkali terdengar yakni 'Do you think I have forgotten'.

Dalam lagu About You - The 1975 mengisahkan tentang seseorang yang kesulitan melupakan orang yang ia sayangi.

Simak lirik dan terjemahan lagu About You -The 1975 berikut ini:

Lirik dan Terjemahan Lagu About - The 1975

I know a place

Aku tahu sebuah tempat



It’s somewhere I go when I need to remember your face

Ke suatu tempat aku pergi ketika aku harus mengingat wajahmu



We get married in our heads

Kita menikah di kepala kita



Something to do while we try to recall how we met

Sesuatu untuk dilakukan saat kita mencoba mengingat bagaimana kita bertemu

Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten?

(Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten

(Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



About you?

Tentang kamu





You and I (Don’t let go)

(Kamu dan aku (Jangan lepaskan)



We’re alive (Don’t let go)

Kita hidup (Jangan lepaskan)



With nothing to do I could lay and just look in your eyes

Tanpa melakukan apa pun aku bisa berbaring dan hanya menatap matamu



Wait (Don’t let go)

Tunggu (Jangan lepaskan))





And pretend (Don’t let go)

Dan berpura-pura (Jangan lepaskan)



Hold on and hope that we’ll find our way back in the end

Bertahanlah dan berharap kita akan menemukan jalan kembali pada akhirnya



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?

Do you think I have forgotten

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



About you?

Tentang kamu?



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?

Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten?

(Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten

(Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



About you?

Tentang kamu





You and I (Don’t let go)

(Kamu dan aku (Jangan lepaskan)



We’re alive (Don’t let go)

Kita hidup (Jangan lepaskan)



With nothing to do I could lay and just look in your eyes

Tanpa melakukan apa pun aku bisa berbaring dan hanya menatap matamu



Wait (Don’t let go)

Tunggu (Jangan lepaskan))





And pretend (Don’t let go)

Dan berpura-pura (Jangan lepaskan)



Hold on and hope that we’ll find our way back in the end

Bertahanlah dan berharap kita akan menemukan jalan kembali pada akhirnya



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?

Do you think I have forgotten

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



About you?

Tentang kamu?



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?



Do you think I have forgotten?

Apakah kamu pikir aku sudah lupa?

