TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Perfect yang dipopulerkan oleh grup band Simple Plan.

Lagu Perfect dirilis pada tahun 2003.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Perfect - Simple Plan:

Hey dad look at me

Hei, Yah, lihatlah aku

Think back and talk to me

Pikirkanlah lagi dan bicaralah padaku

Did I grow up according to plan?

Apakah aku besar sesuai rencana?

Do you think I'm wasting my time doing things I wanna do?

Apakah kau kira kusia-siakan waktu untuk melakukan yang kunginkan?

but it hurts when you disapprove all along

Namun sakit rasanya saat kau tak pernah setuju

And now I try hard to make it

Dan kini aku berusaha keras mewujudkan itu

I just want to make you proud

Aku hanya ingin membuatmu bangga

I'm never gonna be good enough for you

Aku takkan pernah sebaik yang kauinginkan

I can't pretend that I'm alright

Aku tak bisa berpura-pura bahwa aku baik-baik saja

And you can't change me

Dan kau tak bisa mengubahku

Cuz we lost it all

Karna kita tlah kehilangan semuanya

Nothing lasts forever

Tak ada yang abadi

I'm sorry

Maaf

I can't be perfect

Aku tak bisa sempurna

Now it's just too late and

Kini terlambat sudah dan

We can't go back

Kita tak bisa kembali

I'm sorry

Maaf

I can't be perfect

Aku tak bisa sempurna

I try not to think

Aku berusaha tidak memikirkan

About the pain I feel inside

Rasa sakit yang kurasa di hati

Did you know you used to be my hero?

Apa kau tahu dulu kau pahlawanku?

All the days you spend with me

Hari-hari yang kau habiskan bersamaku

Now seem so far away

Kini tak ada lagi

And it feels like you don't care anymore

Dan seolah kau tak peduli lagi

Nothing's gonna change the things that you said

Tak ada yang 'kan mengubah semua yang kau katakan

Nothing's gonna make this right again

Tak ada yang bisa meluruskannya lagi

Please don't turn your back

Tolong jangan berpaling

I can't believe it's hard

Tak bisa kupercaya berat rasanya

Just to talk to you

Untuk berbicara padamu

But you don't understand

Namun kau tak mengerti

