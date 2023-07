Lirik dan Terjemahan Lagu All The Small Things - Blink 182: Always I Know You'll Be at My Show

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu All The Small Things yang dipopulerkan oleh grup band Blink 182.

Lagu ini masuk dalam album Enema Of The State yang dirilis pada tahun 1999.

Berikut lirik dan terjemahan lagu All The Small Things - Blink 182:

All the small things

Semua hal-hal kecil

True care, truth brings

Perhatian tulus, membawa ketulusan

I'll take one lift

Aku kan membonceng

Your ride, best trip

Tumpanganmu, perjalanan terbaik

Always I know

Selalu kutahu

You'll be at my show

Kau kan ada di pertunjukanku

Watching, waiting

Saksikan, menunggu

Commiserating

Berbelas kasihan

Say it ain't so

Katakan tak begitu

I will not go

Aku takkan pergi

Turn the lights off

Matikan lampunya

Carry me home

Bawa aku pulang

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Late night come home

Pulang larut malam

Work sucks, I know

Kerja memang menyebalkan, aku tahu

She left me roses by the stairs

Dia tinggalkan untukku bunga mawar di tangga

Surprises let me know she cares

Terkejut, membuatku jadi tahu dia peduli

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na-na

Keep your lips still

Kuncilah mulutmu

I'll be your thrill

Aku kan jadi kegembiraanmu

The night will go on

Malam kan terus berjalan

My little windmill

Kincir angin kecilku

(Na-na, na-na, na-na)

Say it ain't so

Katakan tak begitu

(Na-na, na-na)

I will not go

Aku takkan pergi

(Na-na, na-na, na-na)

Turn the lights off

Matikan lampunya

(Na-na, na-na)

Carry me home

Bawa aku pulang

(Na-na, na-na, na-na)

Keep your lips still

Kuncilah mulutmu

(Na-na, na-na)

I'll be your thrill

Aku kan jadi kegembiraanmu

(Na-na, na-na, na-na)

The night will go on, the night will go on

Malam kan terus berjalan, malam kan terus berjalan

(Na-na, na-na)

My little windmill

Kincir angin kecilku

(Tribunnews.com)