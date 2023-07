TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Basket Case yang di populerkan oleh grup band Green Day.

Lagu Basket Case masuk dalam album Dookie yang dirilis pada tahun 1994.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Basket Case - Green Day:

Do you have the time

Apakah kamu punya waktu

To listen to me whine

Untuk mendengarkanku bercerita

About nothing and everything

Tentang banyak hal

All at once

Sekaligus

I am one of those

Aku adalah satu di antara

Melodramatic fools

Orang-orang bodoh yang melodramatis

Neurotic to the bone

Asam urat hingga menusuk tulang

No doubt about it

Jangan ragukan tentang itu

Sometimes I give myself the creeps

Terkadang aku menyebut diriku mengerikan

Sometimes my mind plays tricks on me

Terkadang pikiranku mempermainkanku

It all keeps adding up

Itu terus menerus terjadi

I think I'm cracking up

Kupikir aku akan hancur

Am I just paranoid?

Apakah aku hanya paranoid?

Am I just stoned?

Apakah aku hanya mabuk?

I went to a shrink

Aku pergi ke psikiater

To analyze my dreams

Untuk menganalisis mimpiku

She says it's lack of sex

Dia bilang karena kurang bercinta

That's bringing me down

Itu membuatku sedih

I went to a whore

Aku pergi ke pelacuran

He said "My life's a bore"

Dia bilang "Hidupku membosankan"

So quit my whining cause

Jadi berhentilah merengek

It's bringing her down

Karena itu membuat dia murung

Sometimes I give myself the creeps

Terkadang aku menyebut diriku mengerikan

Sometimes my mind plays tricks on me

Terkadang pikiranku mempermainkanku

It all keeps adding up

Itu terus menerus terjadi

I think I'm cracking up

Kupikir aku akan hancur

Am I just paranoid?

Apakah aku hanya paranoid?

Am I just stoned?

Apakah aku hanya mabuk?

Uh, yuh, yuh, ya

Grasping to control

Menggenggam kendali

So I better hold on

Jadi aku lebih baik bertahan

Sometimes I give myself the creeps

Terkadang aku menyebut diriku mengerikan

Sometimes my mind plays tricks on me

Terkadang pikiranku mempermainkanku

It all keeps adding up

Itu terus menerus terjadi

I think I'm cracking up

Kupikir aku akan hancur

Am I just paranoid?

Apakah aku hanya paranoid?

Am I just stoned?

Apakah aku hanya mabuk?

