Kegembiraan Farida Achmad Saat Impiannya Terwujud Memiliki Ruang yang Dipuja dan Dicinta

TRIBUNNEWS.COM - Punya tempat nongkrong kreatif, seru-seruan dengar live musik, sambil makan bareng teman-teman merupakan impian selebgram Farida Achmad.

Soal itu, belum lama itu impian Farida kesampaian seiring grand opening Kama Ruang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Menurut Farida, Kama Ruang terdiri dari dua kata. "Kama" artinya dipuja atau dicinta. Sedangkan "ruang" berarti tempat/place.

"Kama Ruang adalah venue buat sahabat rock and roll untuk bisa hang out, dine in, dan pastinya bisa bikin wedding, event, exhibition dan gathering. Pokoknya seru," terang Farida di Instagramnya.

Jadi, lanjut Farida, teman-teman di Bintaro dan sekitarnya tak harus pergi ke mal untuk menghabiskan waktu di akhir pekan.

“Tempat ini bisa jadi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga,’’ ujarnya.

Ia sangat senang banyak teman serta keluarga memberikan dukungan penuh terhadap impiannya.

Hal itu terlihat dari postingannya saat grand opening sejumlah musisi yang berjalan sukses.

Valdi, sang suami, juga gembira impian Farida terwujud.

Awalnya, kata Valdi, sempat kepikiran membuka toko sembako di Pasar Modern.

"Tapi kami merasa tidak punya pengalaman di situ, jadinya kami urungkan. Akhirnya Kama Ruang yang patut dijuluki sebagai bintaropride,” ujar Valdi.

Kama Ruang yang berdiri di lahan 2.500 meter persegi memiliki lima bangunan serta open space, yakni, Kama Kopi, Kama Resto, Kama Kreatif, Amphiteater dan Sky Deck.

Kama Kopi menyajikan brewing kopi yang tidak kalah nikmat dibanding kedai kopi lainnya.

Sedangkan Kama Resto menyajikan makanan Indonesia Fusion dan Western, pilihan yang lezat.

Ada pula Kama Kreatif terdiri atas studio band dan VIP thematic lounge yang dilengkapi fasilitas karaoke.

Sementara Amphitheater dan Sky Deck bisa mengakomodir exhibition ataupun acara dengan beragam konsep.

"Bahagia versi gua punya sahabat, teman, keluarga besar yang banyak. Usaha baru didukung, didoain oleh semuanya. Masya Allah, alhamdulillah, love you all," kata Farida.