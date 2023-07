Lirik dan Terjemahan Lagu Walking Back Home - Vira Talisa: The Night Was Brighter When You Lingered

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Walking Back Home yang dinyanyikan oleh Vira Talisa Dharmawan.

Lirik dalam lagu Walking Back Home ditulis sendiri oleh Vira Talisa dengan proses aransemen, rekaman, dan mizing dibantu Romain Baousson.

Video klip lagu Walking Back Home dirilis pada 30 November 2016 di kanal YouTube Orange Cliff.

Lirik dan Terjemahan Lagu Walking Back Home - Vira Talisa:

Mr. Blue Melville was a sailor at dawn

Blue Melville adalah seorang pelaut saat fajar

He sailed on his ship as I walked through the shore

Berlayar di kapalnya saat aku berjalan melewati pantai

He took all the glitter and left me away

Dia mengambil semua kilau dan meninggalkanku

And Mr. Blue Melville has gone

Dan Tuan Blue Malville telah pergi

The night was brighter when you lingered

Malam lebih cerah saat kamu berlama-lama

And love was a mystery 'till you walk by my side

Dan cinta adalah misteri sampai kamu berjalan di sisiku

But now my heart's singing and tonight I'll be fine

Tapi sekarang hatiku bernyanyi dan malam ini aku akan baik-baik saja

Without you, I'm walking back home

Tanpamu aku berjalan pulang

(Tribunnews.com)