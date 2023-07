Lirik Lagu dan Terjemahan How To Love - Justin Bieber: We Could Grow Old Together

Inilah lirik lagu dan terjemahan How To Love yang dipopulerkan Justin Bieber.

Berikut lirik lagu dan terjemahan How To Love yang dipolulerkan oleh Justin Bieber.

Lagu How To Love dirilis pada 8 Oktober 2018.

Sejak pertama kali dirilis lagu pop berdurasi 4 menit milik Justin Bieber itu telah ditonton sebanyak 1,6 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan How To Love yang dipopulerkan oleh Justin Bieber dalam artikel berikut:

See you had a lot of crooks tryna steal your heart

Lihat, banyak hidung belang yang coba mencuri hatimu

Never really had luck, couldn't never figure out

(Kau) tak pernah beruntung, tak pernah bisa mengerti

How to love

Cara mencintai

How to love

Cara mencintai

You had a lot of moments that didn't last forever

Banyak waktumu yang tak abadi

Now you in the corner tryna put it together

Kini kau di sudut sana mencoba tuk pahami

How to love (how to love, how to love)

Cara mencintai (cara mencintai, cara mencintai)

How to love (how to love, how to loove)

Cara mencintai (cara mencintai, cara mencintai)

For a second you were here

Sebentar kau di sini

Now you over there?

Kini kau di sana?