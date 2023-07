Posan Klaim Penggagasnya, Tantri, Chua dan Cella Akan Tetap Menggunakan Nama Kotak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posan Tobing mantan drummer band Kotak sempat mengklaim bahwa nama 'Kotak' adalah ide darinya.

Oleh karenanya dalam video yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu dirinya sempat ingin mengklaim nama band itu.

Cella sang gitaris merasa bahwa perjalanan band Kotak selama 12 tahun tanpa adanya Posan Tobing tak melanggar hukum, sehingga tak perlu ada yang diubah.

"Aku rasa perjalanan bertiga selama 12 tahun dan selama menjalankan ini gak melanggar undang-undang dan hukum terus aja berjalan," ujar Cella di kawasan Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

"Kita gak mempermasalahkan nama, hal yang kami masalahkan bahwa ketika kami tidak bisa berkarya kembali itu aja, jadi silahkan deh ikuti aja alur proses hukum seperti apa," timpal Tantri.

Tantri menjelaskan bahwa nama Kotak bukan milik satu pihak saja, sebab band tersebut terbentuk dari ajang pencarian bakat.

"Kotak itu kan terbentuk dari ajang pencarian bakat, namanya The Dream Band saat itu di tahun 2004. Ajang pencarian bakat itu prosesnya person to person alias individual, jadi best bassist, best gitaris, best drummer dan best vocal," tutur Tantri.

"Setelah didapati itu, dikumpulin lah dan istilahnya ‘dipaksa’ ngeband sehingga terbentuklah Kotak. Jadi bukan band Kotak yang ikut audisi, tapi personalnya yang audisi, masing-masing," jelasnya.

Tantri kemudian merespon soal personil lama, menurutnya di band Kotak saat ini masih ada Cella yang merupakan personil awal Kotak.

Sekedar informasi, Chua dan Tantri sendiri masuk ke band Kotak setelah band tersebut terbentuk.

"Terus kalau ngomongin personil lama kan masih ada Cella gitu, beda halnya kalau kami berdua aja, saya sama Chua yaa kami sih silahkan aja (pakai nama Kotak)," ungkap Tantri.