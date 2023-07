Profil Sinead O'Connor, Penyanyi Asal Irlandia yang Meninggal Dunia di Usia 56 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Sinead O'Connor, aktris asal Irlandia ini meninggal dunia di usia 56 tahun.

Kabar duka meninggalnya penyanyi berdarah Irlandia ini disampaikan pihak keluarga melalui RTE (Radio dan Televisi Nasional Irlandia) pada Rabu, 26 Juli 2023 kemarin.

Mendiang O'Connor diketahui sudah menjadi mualaf sejak tahun 2018 lalu.

Mengutip dari biography.com, Sinead O'Connor lahir pada 8 Desember 1966 di Dublin, Irlandia.

Sinead O'Connor lahir dengan nama lengkap Sinead Marie Bernadette O'Connor.

Mendiang Sinead O'Connor tekenal sebagai penyanyi sejak tahun 80-an.

Penyanyi asal Irlandia, Sinead O'Connor. (YouTube Sinead O'Connor)

Sinead O'Connor di masa kecilnya merasa kurang bahagia, karena sang ibu diketahui sering melakukan kekerasan.

Karier musik O'Connor ini dimulai sejak ia bertemu dengan drummer band asal Irlandia yang kemudian mengajaknya untuk terjun ke dunia entertainment.

Namanya mulai dikenal oleh masyarakat sejak ia tampil bersama dengan Ton Ton Macoute.

Kemudian manajer label rekaman di London tertarik mengajaknya untuk bergabung dengan labelnya yang bernama Ensign Records.

Sinead bersama dengan Ensign, merilis album debutnya yang berjudul The Lion and the Cobra.

Debutnya tersebut dimulai pada tahun 1987, dan albumnya ini terjual lebih dari 500 ribu eksemplar dan meraih platinum.

Setelah berhasil merilis album pertamanya, ia kembali merilis album kedua pada tahun 1990.

Dia pun akhirnya didapuk menjadi bintang internasional berkat kesuksesannya yang fenomenal tersebut.