Link Nonton dan Sinopsis Drama China Exclusive Fairytale, Dibintangi Jun SEVENTEEN dan Zhang Miaoyi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link nonton dan sinopsis drama China Exclusive Fairytale.

Exclusive Fairytale merupakan drama China terbaru yang diadaptasi dari novel 'Once We Come Across Love' karya Yi Jin.

Disutradarai oleh Gong Yushi, drama China Exclusive Fairytale telah tayang perdana pada Kamis, 27 Juli 2023.

Drama China Exclusive Fairytale terdiri dari 24 episode yang masing-masing memiliki durasi 30 menit.

Drama China bergenre romantis ini dibintangi oleh Jun SEVENTEEN dan Zhang Miaoyi.

Adapun link nonton drama China Exclusive Fairytale dapat diklik di sini.

Sinopsis Drama China Exclusive Fairytale

Drama China Exclusive Fairytale becerita tentang kisah cinta yang berputar di sekitar kekasih masa kecil.

Mereka adalah Ling Chao dan Xiao Tu.

Sejak kecil, mereka selalu bersama melewati kesedihan dan kegembiraan.

Berawal dari Ling Chao yang mengetahui ibunya lebih menyukai anak perempuan.

Kebetulan, keluarga tetangga mereka memiliki seorang putri, Xiao Tu, yang seumuran dengannya, dikutip dari MyDramaList.

Ling Chao akhirnya menjadi saudara angkatnya.

Keduanya menjadi bersaing dalam hal apapun sejak saat itu.