Harga Tiket Konser SMTOWN Live 2023 SMCU Palace Jakarta, Dijual Mulai 9 Agustus 2023
Berikut harga tiket konser SMTOWN Live 2023 SMCU Palace Jakarta yang dijual mulai 9 Agustus 2023.
Penulis:
Farrah Putri Affifah
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Berikut harga tiket konser SMTOWN Live 2023 SMCU Palace Jakarta.
Dyandra Global Edutainment bersama dengan SM Entertainment (SM) akan menggelar konser yang bertajuk 'SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA.
Konser SMTOWN Live 2023 Jakarta tepatnya akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 September 2023 pukul 18.30 WIB.
Konser SMTOWN Live 2023 Jakarta akan dimeriahkan oleh penampilan beberapa artis SM di antaranya, TVXQ, SUPER JUNIOR, Red Velvet, NCT 127, NCT DREAM, WayV, aespa.
Pihak promotor melalui Instagram resminya @dyandraglobal telah mengumumkan harga tiket konser SMTOWN Live 2023 di Jakarta pada Jumat, 28 Juli 2023, kemarin.
Adapun tiket konser SMTOWN Live 2023 Jakarta ini dibagi menjadi 6 kategori.
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Tiket termurah yaitu pada kategori 6 sebesar Rp 1 juta.
Sedangkan tiket termahal yaitu untuk kategori 1 sebesar Rp 3 juta.
Nantinya, penjualan tiket SMTOWN Live 2023 Jakarta dibagi menjadi 2 tahap dan melalui laman smtownjakarta.com.
Tahap pertama, khusus untuk KB Bukopin Presale yaitu pada Rabu, 9 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB - 23.59 WIB.
Kemudian tahap kedua dibuka untuk umum yaitu pada Jumat, 11 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB - selesai.
Berikut harga tiket konser SMTOWN Live 2023 SMCU Palace Jakarta:
- CAT 1: Rp 3.000.000
- CAT 2: Rp 2.500.000