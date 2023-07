Lirik Terjemahan Lagu Shots – Imagine Dragons, Trending di Instagram Reels: I'm Sorry for Everything

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia ‘Shots' yang dipopulerkan oleh Imagine Dragons.

Lagu ini termasuk dalam album Smoke + Mirrors yang dirilis pada tahun 2015

Lagu ini menjadi viral setelah digunakan untuk latar musik video sinematik di media sosial.

‘Shots’ kini sedang tren di fitur Reels Instagram dengan pemakaian hingga 92,8 ribu konten.

Berikut lirik lagu dan terjemahan ‘Shots’ milik Imagine Dragons.

[Intro]

I'm sorry for everything

Maafkan aku untuk semuanya

oh everything I've done

Semua yang telah aku lakukan

[Verse 1]

Am I out of touch?

Apakah aku tidak seharusnya?

Am I out of my place?

Apakah aku tidak tahu diri?

when I keep saying that I'm looking for an empty space

Ketika aku katakan bahwa aku sedang mencari ruang kosong

oh I'm wishing you're here

Oh aku berharap saat ini kamu di sini

But I'm wishing you're gone

Namun aku juga berharap kamu pergi

[Refrain]

I can't have you and I'm only gonna do you wrong

Aku tidak bisa memilikimu dan aku hanya akan menyakitimu

Oh I'm going to mess this up

Oh aku akan mengacaukan ini

Oh this is just my luck

Ini sekedar keberuntunganku

Over and over and over again

Berulang-ulang kali

[Chorus]

I'm sorry for everything

Maafkan aku untuk semuanya

Oh everything I've done

Semua yang telah aku lakukan

From the second that I was born

Dari detik aku dilahirkan

It seems I had a loaded gun

Sepertinya aku memegang senjata berpeluru

And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved

Lalu aku menembak, menembaki semua yang aku cinta

Oh I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved

Oh aku menembak, menembaki segala yang aku cinta

[Verse 2]

Am I out of luck

Apakah aku kehabisan keberuntungan?

Am I waiting to break

Apakah aku sedang menunggu kehancuran?

When I keep saying that I'm looking for a way to escape

Ketika aku katakan bahwa aku sedang mencari jalan untuk lari

Oh I'm wishing I had what I'd taken for granted

Oh Andai aku memiliki apa yang dulu tidak aku syukuri

[Refrain]

I can't have you and I'm only gonna do you wrong

Aku tidak bisa memilikimu dan aku hanya akan menyakitimu

Oh I'm going to mess this up

Oh aku akan mengacaukan ini

Oh this is just my luck

Ini sekedar keberuntunganku

Over and over and over again

Berulang-ulang kali

[Chorus]

I'm sorry for everything

Maafkan aku untuk semuanya

Oh everything I've done

Semua yang telah aku lakukan

From the second that I was born

Dari detik aku dilahirkan

It seems I had a loaded gun

Sepertinya aku memegang senjata berpeluru

And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved

Lalu aku menembak, menembaki semua yang aku cinta

Oh I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved

Oh aku menembak, menembaki segala yang aku cinta

[Bridge]

In the meantime we let it go

Sementara ini, kita biarkan ini

At the roadside that

Di pinggir jalan yang

We used to know

Dulu kita tahu

We can let this drift away

Kita bisa membiarkan ini menghilang

Oh we let this drift away

Oh kita membiarkan ini menghilang

At the bayside

Di pinggir pantai

Where you used to shore

Dimana kamu sering berlabuh

In the moonlight

Di bawah sinar rembulan

We let it go

Kita merelakannya

we can let this drift away

Kita bisa membiarkan ini menghilang

Oh we let this drift away

Oh kita biarkan ini menghilang

And there's always time to change your mind

And there's always time to change your mind

Dan selalu ada waktu untuk berubah pikiran

Oh love, can you hear me

Oh kasih, bisakah kamu mendengarku

Oh let it drift away

Oh biarlah ini menghilang

[Chorus]

I'm sorry for everything

Maafkan aku untuk semuanya

Oh everything I've done

Semua yang telah aku lakukan

From the second that I was born

Dari detik aku dilahirkan

It seems I had a loaded gun

Sepertinya aku memegang senjata berpeluru

And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved

Lalu aku menembak, menembaki semua yang aku cinta

Oh I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved

Oh aku menembak, menembaki segala yang aku cinta

[Outro]

In the meantime we let it go

Sementara ini, kita biarkan ini

At the roadside that

Di pinggir jalan yang

We used to know

Dulu kita tahu

We can let this drift away

Kita bisa membiarkan ini menghilang

Oh we let this drift away

Oh kita membiarkan ini menghilang

At the bayside

Di pinggir pantai

Where you used to shore

Dimana kamu sering berlabuh

In the moonlight

Di bawah sinar rembulan

We let it go

Kita merelakannya

we can let this drift away

Kita bisa membiarkan ini menghilang

Oh we let this drift away

Oh kita biarkan ini menghilang

And there's always time to change your mind

And there's always time to change your mind

Dan selalu ada waktu untuk berubah pikiran

Oh love, can you hear me

Oh kasih, bisakah kamu mendengarku

Oh let it drift away

Oh biarlah ini menghilang

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)