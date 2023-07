Lirik Lagu dan Terjemahan Overdrive - Post Malone: I Spend My Nights On Overdrive

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu Overdrive milik Post Malone yang sudah dilengkapi dengan terjemahannya.

Penyanyi kenamaan Amerika Serikat, Post Malone, sudah merilis singel terbarunya bertajuk Overdrive pada (14/7/2023).

Lagu ini akan menjadi bagian dari album terbarunya di tahun ini bertajukkan AUSTIN (2023).

Lagu Overdrive sendiri diproduksi langsung oleh Post Malone dengan Louis Bell dan Watt lalu dirilis melalui Republic Records.

Simak lirik lagu Overdrive - Post Malone berikut ini:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan I Like Me Better - Lauv: I Like Me Better When Im With You

I spend my nights on overdrive

I live my life so overtired

And there’s nowhere I can hide

Now I live my life on overdrive

I could be more like him if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

Cool to you

I spend my nights on overdrive

I live my life so uninspired

There ain’t no angels in this world

So I live my life on overdrive

I’d remove my tattoos if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

Cool to you, uh

Terjemahan



Aku menghabiskan malamku dengan memacu kendaraan secepat mungkin

Aku menjalani hidupku sampai kelelahan

Dan sekarang tidak ada lagi tempat untuk aku bersembunyi

Sekarang, aku menjalani hidup dalam pacuan yang sangat cepat

Aku bisa lebih daripada dia jika kamu setuju dengan itu

Aku akan melakukan apapun untuk tampak keren

Keren untukmu

Aku menghabiskan malamku dengan memacu kendaraan secepat mungkin

Aku menjakani hidup sampai merasa hampa

Tidak ada malaikat di dunia ini

Jadi, aku menjalani hidup dengan pacuan yang sangat cepat

Aku akan menghapus tatoku jika kamu setuju dengan hal itu

Aku akan melakukan apapun untuk tampak keren

Tampak keren untuk kamu

(Tribunnews.com)