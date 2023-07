Lirik Lagu dan Terjemahan I Like Me Better - Lauv: I Like Me Better When I'm With You

Penyanyi asal Amerika Serikat, Lauv - Simak lirik lagu dan terjemahan I Like Me Better yang dipopulerkan oleh Lauv.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Like Me Better yang dipopulerkan oleh Lauv.

Lagu berjudul I Like Me Better dirilis pada 2017, lalu.

I Like Me Better masuk dalam album kompilasi Lauv, yaitu 'I Met You When I Was 18'.

Simak lagu I Like Me Better yang dinyanyikan oleh Lauv lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

To be young and in love in New York City

Menjadi muda dan jatuh cinta di kota New York

To not know who I am but still know that I’m good long as you’re here with me

Tidak tahu siapa diriku tpai tetap tahu bahwa aku baik selama kau disini dengan ku

To be drunk and in love in New York City

Menjadi mabuk dan jatuh cinta di Kota New York

Midnight into morning coffee

Tengah malam hingga pagi hari

Burning through the hours talking

Memmbakar melalui jam yang bicara

Damn

Sialan

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

I knew from the first time, I’d stay for a long time

Aku tahu dari pertama kali, aku tingga untuk waktu yang lama

‘Cause I like me better when—

Karena aku seperti diriku lebih baik saat

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

I don’t know what it is but I got that feeling

Aku tidak tahu apa ini tapi aku mendapatkan perasaan itu

Waking up in this bed next to you, swear the room—yeah—it got no ceiling

Bangun dari temmpat tidur di samping mu, bersumpah kamar ini tidak sampai langit-langit

If we lay, let the day just pass us by

Jika kita berbaring, biarkan hanya hari yang melewati kita

I might get to too much talking, I might have to tell you something

Aku mungkin bisa bicara banyak, aku mungkin harus memberitahu mu sesuatu

Damn

Sialan

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

I knew from the first time, I’d stay for a long time

Aku tahu dari pertama kali, aku tingga untuk waktu yang lama

‘Cause I like me better when—

Karena aku suka diriku lebih baik saat

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

Stay awhile stay awhile

Tinggal sementara

Stay here with me

Tinggal disini dengan ku

Stay awhile stay awhile, oh

Tinggal sementara, oh

Stay awhile stay awhile

Tinggal sementara

Stay here with me

Tinggal disini dengan ku

Right here with me

Tepat disini dengan ku

Yeah, yeah

Ya

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

(yes, I do, yes, I do, babe)

(ya, aku lebih baik, ya, aku lebih baik, sayang)

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

I knew from the first time

Aku tahu dari pertama kali

I’d stay for a long time

Aku tinggal untuk waktu yang lama

‘Cause I like me better when—

Karena aku suka diriku lebih baik saat

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

I like me, I like me

Aku suka diriku

Look who you made me, made me, oh no

Lihat yang kau buat padaku, perbuat padaku, oh tidak

Better when

Lebih baik saat

I like me better when I’m with you

Aku suka diriku lebih baik saat aku dengan mu

