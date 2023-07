Mea Shahira Rilis Lagu 'Not Today Not Tommorow', Inspirasinya dari Kisah Cinta Pribadi

Mea Shahira yang baru saja merilis single 'Not Today Not Tommorow'. Ia mengaku singel terbarunya itu terinspirasi dari kisah cinta pribadinya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Mea Shahira merilis single baru berjudul 'Not Today Not Tommorow'.

Cerita soal ide lagu tersebut, Mea mengatakan saat itu ia baru pulang dari kediaman kekasihnya.

Momen romantis bersama sang kekasih membuatnya merasa seperti sedang 'bulan madu', alhasil terciptalah lagu tersebut.

"Aku pertama kali dapat ide mengenai lagu ini ketika aku baru pulang dari rumah pacarku," ucap Mea Shahira dalam wawancara virtual, Sabtu (29/7/2023)

"Singkat ceritanya, lagu ini adalah mengenai fase 'bulan madu' yang dijalani oleh sepasang sejoli. Itu adalah momen manis yang enggak boleh disia-siakan oleh siapapun," sambungnya sembari tertawa.

Dalam musiknya, Mea Shahira terinspirasi dari musik tahun 90 sampai 2000-an. Lebih spesifiknya M2M dan Britney Spears mempengaruhi musiknya.

"Kita banyak terinspirasi dari musik R&B dari era akhir 90an dan awal 2000an. Selain itu, lagu M2M yang judulnya 'Pretty Boy' dan lagu Britney Spears yang judulnya 'Everytime' juga turut memengaruhi sound lagu ini," tutur Mea.

"Kita ingin lagu 'Not Today Not Tomorrow' ini terkesan lembut, atraktif, tapi bisa bikin pendengarnya sing along juga," sambungnya.

Terlepas dari makna lagunya, Mea ingin menghadirkan kenangan masa kecil dalam mendengarkan musik yang easy listening.

"Aku ingin semua orang yang mendengar lagu ini merasa kembali ke masa kecil mereka," kata Mea.

"Ketika mereka masih polos-polosnya dan suka mendengarkan musik easy listening di radio bersama orang tua mereka di mobil setiap paginya," lanjutnya.

Single 'Not Today Not Tomorrow' milik Mea Shahira dirilis di bawah naungan label Sony Music Entertainment Indonesia, sudah bisa didengarkan di berbagai digital streaming platform 28 Juli 2023 kemarin.