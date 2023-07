Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesakitanku - Ashanty: Aku Rela Melepas Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Kesakitanku.

Lagu Kesakitanku merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Ashanty.

Ashanty merilis lagu berjudul Kesakitaku pada tahun 2012 silam.

Lagu Ashanty dengan potongan lirik 'Aku Rela Melepas Dirimu' ini kembali viral.

Lagu ini kembali hadir dengan kombinasi remix semi dangdut di TikTok.

Lagu Kesakitanku kembali viral di TikTok dan menjadi sound populer di beberapa sosial media.

Ashanty (tribunnews.com/ Fauzi Nur Alamsyah)

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Akulah Rumahmu - Faith: Boleh Engkau Pergi Jauh Kemanapu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesakitanku - Ashanty

Intro :

Em Am D - B Em . .

Em

dulu aku kau cintai

Am

sepenuh hatimu

D

dulu aku kau kejar - kejar

G B

ingatkah kamu . .

B

tapi sekarang kau pergi dengan

Em D C - Bm

cinta yang lain

Am

setelah janji suci setelah bahagia

B

yang kita rasakan . .

Em Am

aku tahu memang ada salahku

D G

sehingga dirimu mampu mendua

Am - B Em

sewajarnya kita . . bisa bicara

F#m B Em

tak perlu kau sakitiku seperti ini

Reff:

Em Am

aku rela melepas dirimu

D G B

tapi jangan bilang kau tak cintaiku

C Am

aku sakit bila mendengarkan itu

F#m B

jujur aku tak sanggup

Em Am

jangan bohongi hatimu untuk dia

D G B

pergi saja . . jangan sakiti aku

C Am

jujur aku rela . . tapi tak mau dengar

F# B

kau bilang tak pernah cinta . .



C# F#m Bm E A - C# D Bm Abm C#

E . . ku . . huu

Kembali ke Reff

Em Am D - B Em

ku rela . .

Intro :

Abm C#m F# - Eb Abm . .

Abm

dulu aku kau cintai

C#m

sepenuh hatimu

F#

dulu aku kau kejar - kejar

B Eb

ingatkah kamu

Eb

tapi sekarang kau pergi dengan

Abm F# E Ebm

cinta yang lain

C#m

setelah janji suci setelah bahagia

Eb

yang kita rasakan . .

Abm C#m

aku tahu memang ada salahku

F# B

sehingga dirimu mampu mendua

C#m - Eb Abm

sewajarnya kita . . bisa bicara

Bbm Eb Abm

tak perlu kau sakitiku seperti ini

Reff :

Abm C#m

aku rela melepas dirimu

F# B Eb

tapi jangan bilang kau tak cintaiku

E C#m

aku sakit bila mendengarkan itu

Bbm Eb

jujur aku tak sanggup

Abm C#m

jangan bohongi hatimu untuk dia

F# B Eb

pergi saja . . jangan sakiti aku

E C#m

jujur aku rela . . tapi tak mau dengar

Bb Eb

kau bilang tak pernah cinta . .

F Bbm Ebm Ab C# - F F# Ebm Cm F E . .

ku . . huu

Kembali ke Reff

Abm C#m F# - Eb Abm

ku rela

(Tribunnews.com)