Chord Gitar Semua Tentang Kita, NOAH Rilis Video Klip Terbaru Semua Tentang Kita, Trending YouTube

MEMUKAU - Grup band Noah tampil memukau hingga membuat ribuan penggemarnya berteriak histeris saat menggelar konser tunggal bertajuk "The Great Journey of NOAH" yang digelar Aloka di Ballroom The Westin Hotel Surabaya, Sabtu (13/5/2023). Dalam artikel terdapat chord lagu Semua Tentang Kita-NOAH, video klip terbaru lagu tersebut kembali dirilis, Selasa (3/8/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Band Indonesia, NOAH, kembali merilis video klip terbaru dari lagunya yang berjudul Semua Tentang Kita.

Video klip Semua Tentang Kita kini masuk daftar trending di YouTube setelah dirilis pada Rabu (2/8/2023).

Lagu OST. Cinta Tanpa Karena ini dapat dimainkan dari kunci C.

Berikut chord gitar dan lirik Semua Tentang Kita - NOAH:

Intro: C G Am Em F C Am G [2x]

Chorus:

C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Kita

C G Am Em

Akan Tiada Lagi Kini Tawamu

F C Am G

Tuk Hapuskan Semua Sepi Di Hati

Reff:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C A G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Instrumen: C G Am Em F C Am G [2x]

C G Am Em

Teringat Di Saat Kita Tertawa Bersama

F C Am G

Ceritakan Semua Tentang Kita

Reff 2:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Outro:

C G Am Em F C Am G

(Tribunnews.com)