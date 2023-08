Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bohyun Pacaran, Agensi YG Entertainment Telah Konfirmasi Kebenarannya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar menghebohkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan.

Aktor Ahn Bohyun dan Jisoo BLACKPINK disebut sedang berpacaran.

Hal tersebut terungkap saat Dispatch menggunggah sebuah foto keduanya, dikutip dalam laman Soompi, Kamis (3/8/2023).

Foto yang diunggah oleh Dispatch ini memperlihatkan Ahn Bohyun mendatangi rumah Jisoo di Yongsan.

Rupanya, aktor tampan itu mendatangi Jisoo setelah sang penyanyi kembali dari tur dunia BLACKPINK.

Padahal, Ahn Bohyun kini sedang sibuk melakukan promosi untuk drama bertajuk See You in My 19th Life dan program Busan Boys: Sydney Bound.

Tak hanya itu, Jisoo dan Ahn Bohyun pun diketahui sering menghabiskan waktu berkencan di apartemen sang personel BLACKPINK di Yongsan.

Tak tinggal diam, agensi YG Entertainment pun akhirnya muncul dan memberikan konfirmasi.

YG Entertainment kini mengkonfirmasi bahwa Jisoo dan Ahn Bohyun memang berpacaran.

Bahkan, pihaknya juga meminta dukungan untuk hubungan asmara keduanya.

"Mereka berdua sedang saling mengenal dengan perasaan yang positif. "

"Mohon berikan dukungan yang hangat untuk mereka." jelas YG Entertainment.

Di sisi lain, pihak Ahn Bohyun juga memberikan pernyataan bahwa artisnya mulai jatuh cinta dengan Jisoo BLACKPINK.

Sekedar informasi, Ahn Bo-hyun merupakan aktor kelahiran 1988.