TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Welcome to My Life yang dipopulerkan oleh grup band Simple Plan.

Lagu Welcome to My Life dirilis pada tahun 2004.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Welcome to My Life - Simple Plan:

Do you ever feel like breaking down?

Pernahkah kamu merasa hancur?

Do you ever feel out of place?

Pernahkah kamu merasa bukan di tempat yang tepat?

Like somehow you just don't belong

Seolah kamu tidak berada di tempat yang seharusnya

And no one understands you?

Dan tak seorangpun memahamimu

Do you ever wanna run away?

Pernahkah kamu ingin kabur?

Do you lock yourself in your room

Apa kamu mengunci dirimu dalam kamar?

With the radio on turned up so loud

Dengan suara radio begitu kencang

That no one hears you're screaming?

Hingga tak seorangpun mendengarmu berteriak?

No, you don't know what it's like

Tidak, kamu tidak tahu bagaimana rasanya

When nothing feels alright

Ketika semuanya tidak baik-baik saja

You don't know what it's like

Kamu tidak tahu bagaimana rasanya

To be like me

Menjadi aku

To be hurt, to feel lost

Terluka, merasa tersesat

To be left out in the dark

Ditinggalkan dalam kegelapan

To be kicked when you're down

Diusir saat sedang down

To feel like you've been pushed around

Merasa seolah kamu dibuang

To be on the edge of breaking down

Di tepi kehancuran

And no one's there to save you

Dan tak seorangpun menyelamatkanmu

No, you don't know what it's like

Tidak, kamu tidak tahu bagaimana rasanya

Welcome to my life

Selamat datang di kehidupanku

Do you wanna be somebody else?

Apa kamu ingin menjadi orang lain

Are you sick of feeling so left out?

Apa kamu muak merasa dicampakkan?

Are you desperate to find something more

Apa kamu putus asa untuk menemukan sesuatu yang lebih

Before your life is over?

Sebelum hidupmu berakhir?

Are you stuck inside a world you hate?

Apa kamu terjebak dalam dunia yang kamu benci?

Are you sick of everyone around?

Apa kamu muak dengan semua orang di sekitar?

With their big fake smiles and stupid lies

Dengan senyum palsu dan kebohongan bodoh

While deep inside you're bleeding

Sementara hatimu terluka

No, you don't know what it's like

Tidak, kamu tidak tahu bagaimana rasanya

When nothing feels alright

Ketika semuanya tidak baik-baik saja

You don't know what it's like

Kamu tidak tahu bagaimana rasanya

To be like me

Menjadi aku

To be hurt, to feel lost

Terluka, merasa tersesat

To be left out in the dark

Ditinggalkan dalam kegelapan

To be kicked when you're down

Diusir saat sedang down

To feel like you've been pushed around

Merasa seolah kamu dibuang

To be on the edge of breaking down

Di tepi kehancuran

And no one's there to save you

Dan tak seorangpun menyelamatkanmu

No, you don't know what it's like

Tidak, kamu tidak tahu bagaimana rasanya

Welcome to my life

Selamat datang di kehidupanku

No one ever lied straight to your face

Tak seorangpun pernah berbohong langsung di hadapanmu

And no one ever stabbed you in the back

Dan tak seorangpun pernah menusukmu dari belakang

You might think I'm happy, but I'm not gonna be okay

Kamu mungkin mengira aku bahagia, tapi aku tidak akan baik-baik saja

Everybody always gave you what you wanted

Semua orang selalu memberimu apa yang kamu inginkan

You never had to work, it was always there

Kamu tidak perlu bekerja, semuanya selalu ada

You don't know what it's like, what it's like

Kamu tidak tahu bagaimana rasanya, bagaimana rasanya

To be hurt, to feel lost

Terluka, merasa tersesat

To be left out in the dark

Ditinggalkan dalam kegelapan

To be kicked when you're down

Diusir saat sedang down

To feel like you've been pushed around

Merasa seolah kamu dibuang

To be on the edge of breaking down

Di tepi kehancuran

And no one's there to save you

Dan tak seorangpun menyelamatkanmu

No, you don't know what it's like (you don't know what it's like)

Tidak, kamu tidak tahu bagaimana rasanya

To be hurt, to feel lost

Terluka, merasa tersesat

To be left out in the dark

Ditinggalkan dalam kegelapan

To be kicked when you're down

Diusir saat sedang down

To feel like you've been pushed around

Merasa seolah kamu dibuang

To be on the edge of breaking down

Di tepi kehancuran

And no one's there to save you

Dan tak seorangpun menyelamatkanmu

No, you don't know what it's like

Tidak, kamu tidak tahu bagaimana rasanya

Welcome to my life

Selamat datang di kehidupanku

Welcome to my life

Selamat datang di kehidupanku

Welcome to my life

Selamat datang di kehidupanku

(Tribunnews.com)