Bakal Tampil di Konser Semesta Kris Dayanti, Aurel Hermansyah ungkap Kesulitan Amora Lemos: Nervous

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi sekaligus politikus Kris Dayanti akan menggelar konser dengan menggandeng kedua putrinya, Aurel Hermansyah dan Amora Lemos.

Diketahui, konser Kris Dayanti yang bertajuk Semesta ini akan digelar di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023) besok.

Menariknya, dua putri Krisdayanti, Aurel Hermansyah dan Amora Lemos dilibatkan sebagai bintang tamu dalam konser tersebut.

Aurel Hermansyah pun mengungkapkan kesulitan yang dialami jelang konser bersama adik dan ibunya.

Menurut Aurel Hermansyah, kesulitan itu justru dialami oleh Amora Lemos.

Pengakuan itu dikatakan Aurel Hermansyah, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat (4/8/2023).

"Kesulitan mungkin di Amora," kata Aurel Hermansyah.

Bukan tanpa sebab, hal itu lantaran Amora Lemos lebih sering berbahasa Inggris dibanding Bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dan bernyanyi.

"Amora sehari-hari biasa pakai Bahasa Inggris, terus di sini lagu Bahasa Indonesia," terang Aurel.

Terlebih, ini merupakan konser terbesar yang pernah dijalani Amora Lemos sebagai seorang penyanyi cilik.

"Mungkin ini pertama Amora di konser yang besar," katanya.

"Waktu di Semarang saja Amora bilang 'oh my God, I'm so nervous'," imbuh Aurel Hermansyah.

Belum lagi, konser ini akan ditonton oleh penikmat musik yang lebih banyak dari sebelumnya.

Bahkan tiket yang di sajikan oleh panitia pun sudah terjual ludes hingga sold out.