Demi Michelle, Sandy Sanjaya Rela Tak Nikah Lagi setelah Cerai dari Pinkan Mambo 14 Tahun Silam

TRIBUNNEWS.COM - Michelle Ashley mengungkap fakta baru terkait sosok ayah kandungnya, Sandy Sanjaya.

Diungkapkan Michelle Ashley, Sandy Sanjaya rela menduda selama 14 tahun lamanya pasca-bercerai dari Pinkan Mambo.

Bukannya tanpa alasan, Sandy Sanjaya enggan menikah lagi karena Michelle, putrinya.

Saat berbincang dengan Richard Lee, Michelle menyebut salah satu pengorbanan sang ayah untuknya adalah tidak menikah lagi.

Awalnya, Richard Lee bertanya apakah kini Sandy Sanjaya sudah kembali berkeluarga.

"Papa sudah berkeluarga lagi?" tanya Richard Lee.

Michelle membantahnya.

"Belum, jadi sehabis Papa sama Mamiku cerai, Papa nggak nikah lagi karena mikirin tentang aku juga, persetujuan dari aku," jawab Michelle yang membuat Richard berdecak kagum.

"Iya, Papa sampai mikir ke situ," tambah Michelle.

Karena alasan inilah, Michelle merasa Sandy adalah sosok yang sangat berharga baginya.

"That's why, he is very precious (Itulah mengapa, dia sangat berharga)," tukas Michelle.

Menanggapi ini, Richard pun lega karena Michelle masih memiliki sosok yang bisa dijadikan panutan.

"Oke, paling nggak kamu mendapatkan sesuatu contoh yang luar biasa ya," beber Richard.

Seperti diketahui, di balik keberanian Michelle Ashley mengungkap pelecehan seksual yang dialaminya, terdapat peran besar ayah kandungnya, Sandy Sanjaya.