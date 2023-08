TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Remember yang dipopulerkan oleh grup band Mocca.

Lagu ini masuk dalam album My Diary yang dirilis pada tahun 2002.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I Remember - Mocca:

I remember ...The way you glanced at me, yes I remember

Aku ingat… caramu menatapku, ya aku ingat

I remember... When we caught a shooting star, yes I remember

Aku ingat… ketika kita meraih bintang, ya aku ingat

I remember... All the things that we shared, and the promise we made, just you and I

Aku ingat… semua hal yang kita lalui, dan janji yang kita buat, hanya kau dan aku

I remember... All the laughter we shared, all the wishes we made, upon the roof at dawn

Aku ingat… semua tawa kita, semua harapan yang kita ucapkan, di atap saat pagi buta

Do you remember?

Apa kau ingat?

When we were dancing in the rain in that December

Saat kita menari di bawah hujan Desember kala itu

And I remember... When my father thought you were a burglar

Dan aku ingat… saat ayahku berpikir kau adalah seorang pencuri

I remember... All the things that we shared, and the promise we made, just you and I

Aku ingat… semua hal yang kita lalui, dan janji yang kita buat, hanya kau dan aku

I remember... All the laughter we shared, all the wishes we made, upon the roof at dawn

Aku ingat… semua tawa kita, semua harapan yang kita ucapkan, di atap saat pagi buta

I remember... The way you read your books, yes I remember

Aku ingat… bagaimana kau membaca bukumu, ya aku ingat

The way you tied your shoes, yes I remember

Caramu mengikat tali sepatu, ya aku ingat

The cake you loved the most, yes I remember

Kue favoritmu, ya aku ingat

The way you drank you coffee, I remember

Caramu meminum kopimu, ya aku ingat

The way you glanced at me, yes I remember

Caramu menatapku, ya aku ingat

When we caught a shooting star, yes I remember

Saat kita mendapati bintang jatuh, ya aku ingat

When we were dancing in the rain in that December

Ketika kita menari di bawah hujan Desember kala itu

And the way you smile at me, yes I remember

Dan saat kau tersenyum padaku, ya aku ingat

